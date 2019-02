'Respeto a Roger Waters, pero creo que le falta información': Fonseca

El cantante colombiano Fonseca grabó su primer disco en Venezuela y tuvo la oportunidad de vivir allí. Por eso, siente una fuerte conexión con el país vecino, en donde solía presentarse y hacer giras de medios, y le duele el difícil momento que atraviesa ese país.

Ante la invitación de Richard Branson hace unas semanas de subirse a la tarima de lo que será el concierto Venezuela Aid Live, que se realizará el 22 de febrero en Cúcuta, en la frontera, Fonseca no dudo en aceptar, pues considera que "es una manera pacífica de pedirle al gobierno venezolano y a Maduro que deje entrar la ayuda humanitaria. Creo que esto es una movilización cultural y musical", le dijo el artista a EL TIEMPO.



Además, se mostró en contra del video que publicó Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, en el que dijo que en Venezuela "no hay guerra civil, ni caos, ni asesinatos, ni una dictadura aparente, ni detenciones masivas de opositores, ni eliminación de la prensa".



"Respeto a Roger Waters, lo admiro y soy fanático de él y su historia musical, pero me sorprendieron sus palabras, porque dice que tiene amigos en Caracas y que allá no se está muriendo nadie; yo también tengo amigos en Venezuela y dicen otra cosa, lo que ya conocemos todos. Creo que a Roger Waters le falta información sobre lo que está pasando", cuenta Fonseca.



También manifiesta que "quiero mucho a ese país y como colombiano y como latinoamericano siento dolor al ver lo que está pasando en un país como Venezuela, que tiene todo para no ser un país pobre ni para estar viviendo lo que está viviendo".



En el concierto, al que asistirán 32 artistas, entre ellos Juanes, Maluma, Carlos Vives, Ricardo Montaner y Alejandro Sanz, Fonseca cantará tres canciones en formato acústico: una de ellas es 'Puede ser' y las otras son están aún por definirse.



Para el colombiano, esta canción tiene gran valor, pues la escribió junto al venezolano Luis Fernando Osorio y fue el tema que cantó cuando el Papa vino a Colombia. "Es una canción que habla de que países como los nuestros si pueden creer en un futuro mejor, en la paz y en la reconciliación", cuenta Fonseca.

En cuanto a la logística, el artista cuenta que ha sido difícil y que debido al poco tiempo que tuvieron para planear todo no tendrán pruebas de sonido.



"Llegamos a tocar el mismo viernes, porque el jueves en la noche estaremos en República Dominicana (...) El tema logístico en un principio fue complejo para poder llegar, pero hicimos todo lo posible para poder estar ahí, porque tenemos muchas ganas y, sobre todo, que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar", dice.



Por último, Fonseca dice que no cree que al estar en el concierto esté tomando una postura política ante la situación del vecino país.



"Somos muchos los que vamos a estar ahí y cada uno tendrá su manera de estar vinculado al tema. En mi caso no es un tema político, es un tema humanitario y creo que en este caso la música es un campo neutral, pues estamos pidiendo que dejen entrar la ayuda humanitaria: no estamos a favor del uno o del otro, sino que queremos sentar un precedente. Ojalá todos desde su profesión puedan mandar un mensaje", explica.



En cuanto a la seguridad el día del evento en la frontera, Fonseca manifiesta que "confiamos en que hay muchos ojos encima, incluidos Richard Branson y el gobierno colombiano. El presidente Duque va a estar allá, el Presidente de Chile y creo que Juan Guaidó también".



Sobre este último, Fonseca dice que tiene muchos amigos venezolanos y "siento que ven a Guaidó como una esperanza de cambio. Ha venido a traer esa esperanza, ha sido la cabeza y la imagen".



Laura Guzmán Díaz

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO