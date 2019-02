Organizadores del Jamming Festival responden a la supuesta suspensión

El Jamming Festival publicó un comunicado en la noche del miércoles luego de que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Dnda, emitió una medida cautelar para frenar el encuentro pues, en el momento, el productor del evento no ha cancelado los derechos patrimoniales de autor correspondientes.



En el texto, los organizadores del Jamming dicen que dan un parte de confianza al público de que todo está en regla y "en absoluto orden legal" para llevar a cabo el festival. "Estamos adelantando conversaciones con las entidades para atender sus solicitudes", dice el comunicado.

El texto añade que a lo largo de la trayectoria de ocho ediciones en Colombia, este evento siempre ha cumplido a cabalidad tanto en lo artístico como en lo legal y "esta vez no será la excepción".



El texto sin embargo no responde directamente a las denuncias de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, que en un boletín aseguró que los organizadores de este evento musical trasladaron su realización del municipio de Chía a Ricaurte con el fin de evadir el pago legal de los derechos de autor comprometidos.

El festival, por su parte, aseguró que ya empezaron a llegar algunas bandas y todos los escenarios y zonas de bienestar están dispuestos con la logística apropiada.



El evento, que tiene como fecha estipulada el 16 de febrero, se realizará en el Hotel Paraíso Estudios de Ricaurte y tendrá a bandas como Molotov y Café Tacvba (de México); Cypress Hill, Method Man, Red Man, DJ Master (EE.UU.), Todos tus muertos (Argentina), Godwana (Chile); The Skatalites e Inner Circle (Jamaica).



Sayco aseguró que esa medida cautelar se le notificó al alcalde de Ricaurte, Carlos Andrés Prada, y que en el caso de que no se cancelen los derechos de autor a la entidad no deje realizar el evento.



