Pénsum, esmog, mija, sumun, desazón, don nadie, severo

Citas de Arcadia: “Me suprimen del pensum escolar la ortografía”. Mejor, pénsum, con tilde, por ser palabra grave terminada en m y porque así figura en el diccionario normativo, como voz española para ‘plan de estudios de una carrera universitaria’.



“Y si no tienen qué comer, aliméntense de smog”. Mejor, esmog, adaptación española del inglés smog, con la e de apoyo de otras adaptaciones similares, eslogan, escáner (del inglés slogan, scanner).

“Que la Virgen me la acompañe m’hija”. Mejor: mija, como figura en el Diccionario de americanismos, 2010, esta palabra cariñosa que se usa para dirigirse al hijo, a la pareja o a los amigos. “Vallejo lleva así su literatura al summum de la invectiva”. Mejor sumun, adaptación española del latín summum, vocablo que se usa para referirse al ‘grado máximo de algo’, en este caso al grado máximo de la invectiva (‘escrito acre y violento contra alguien’).



Desazón



En las noticias radiales sobre la situación de Venezuela, uno de los corresponsales hablaba de “un cierto desazón” que se sentía en Caracas. La palabra desazón es femenina, “una cierta desazón” (‘disgusto’, ‘pesadumbre’), lo mismo que sazón, “esa comida tiene buena sazón”, no “buen sazón”.



Don nadie



Pregunta: Escribe Vladdo que en Ucrania eligieron presidente a un “don nadie”. ¿No es “donnadie”, pegado, como “donjuán”?, Camila López H.

Respuesta: Don nadie es pluriverbal, dos palabras, para significar ‘persona sin valía, poco conocida, de escaso valor e influencia’. En cambio, donjuán es univerbal, una palabra, para significar ‘seductor de mujeres’.



Severo



Cita: “Complicaciones infecciosas que tuvieron un carácter severo”. Mejor, grave, que según Fundéu es la palabra apropiada para referirse a una enfermedad ‘extrema’. Severo es ‘exacto’, ‘rígido’, ‘áspero’, y no equivale al severe inglés.



Orden sintáctico



Cita de El comunicador cooperativo: “Recomendamos a todos los que tienen que ver con el cooperativismo, su lectura”. Mejor, “Recomendamos su lectura a todos los que...”, lo que no es otra cosa que estructurar la frase con la secuencia sujeto + verbo + complemento directo + complemento indirecto, es decir, quién + verbo + qué + a quién. En este caso hay un sujeto tácito, nosotros, y los otros tres elementos esenciales están explícitos.



Explicativa



Cita de Bocas: “En diciembre del 2013, realizamos esta entrevista en Bogotá, que había permanecido inédita”. Comentario: Está claro que lo inédito era la entrevista, pero al escribir la frase subordinada explicativa después de “Bogotá”, se da a entender que lo inédito es Bogotá. Conviene que las frases explicativas queden después de lo que se pretende explicar. En este caso, “En diciembre del 2013, realizamos en Bogotá esta entrevista, que había permanecido inédita”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52