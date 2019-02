El lenguaje en el tiempo/ Estado laical, purpurado, exclaustrar

Cita: “(Al cardenal McCarrick) se le ha impuesto la reducción al estado laico, considerado el máximo castigo que contempla la ley canónica”.



Comentario: El máximo castigo que contempla la ley canónica es la excomunión, por la cual se pierde el derecho no solo de administrar los sacramentos, como ordenar sacerdotes, bendecir matrimonios, confirmar, celebrar la misa y perdonar los pecados, sino además a recibirlos. Es decir, el excomulgado no puede confesarse ni recibir la comunión, mientras no le sea levantada la pena.

La reducción al estado laical ni siquiera es una pena, en principio. Todo sacerdote que solicita la dispensa de sus compromisos eclesiásticos, generalmente para contraer matrimonio, es reducido al estado laical. Eso quiere decir que se lo dispensa de sus obligaciones sacerdotales, pero no que quede expulsado de la Iglesia. El sacerdote reducido al estado laical puede contraer matrimonio católico, confesarse y comulgar. Ni siquiera se declara la nulidad del sacramento del orden sacerdotal, como se hace con el sacramento del matrimonio, sino que se dispensa al clérigo de las funciones propias de su estado.



McCarrick es reducido al estado laical, es decir, es laico, que no es otra cosa que ‘no sacerdote’. Por lo demás, ni siquiera pierde el cardenalato, pues ser cardenal, o purpurado, como lo dice la noticia, es un honor, que incluso ha recaído en la historia milenaria de la Iglesia en laicos, como el duque de Richelieu, el duque de Lerma o los niños Fernando de Medici, cardenal a los 14 años, y Luis de Borbón, a los 8. El Derecho Canónico actual exige que un nuevo cardenal sea al menos sacerdote, y que antes de recibir el capelo ascienda a obispo. O’Brien renunció al título de cardenal, lo que ya habían hecho más de veinte purpurados desde el siglo XV.



Exclaustrar



Cita: “El Papa exclaustró a dos obispos chilenos por agresiones sexuales a menores”.

Comentario: Tal vez enclaustró, porque la pena para uno de ellos, Francisco José Cox, fue enviarlo a un monasterio alemán, y un monasterio es un claustro religioso. En cambio, exclaustrar es ‘permitir u ordenar a un religioso que abandone el claustro’, DLE, 2014.



Los sacerdotes diocesanos y sus jefes, los obispos, no suelen vivir en conventos ni monasterios, es decir, no viven enclaustrados, sino en casas con sus familias, o en la casa cural de una parroquia o en el palacio episcopal de la diócesis. Los que pueden ser exclaustrados son los religiosos que tienen vida en común en conventos, monasterios y abadías, como los franciscanos, los capuchinos, las salesianas o las pachas.FERNANDO ÁVILA

