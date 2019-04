Exministro, espray, sigla, acrónimo, símbolo

La noticia sobre la declaración del intento de homicidio de Enrique Parejo González como delito de lesa humanidad identifica al personaje como “exministro de Justicia (1984-1986)”.



Dado que en los años señalados no fue exministro, sino ministro, hubiera sido mejor escribir “que fue ministro de Justicia de 1984 a 1986”.

Espray

Un aviso de falsa portada del periódico de la semana anterior dice: “Su fórmula en spray quita ese odioso vello de las piernas”. La palabra inglesa spray, que se aconsejaba cambiar por aerosol o nebulizador, tiene ahora en español la forma espray.

Este recurso de agregar la e de apoyo a palabras inglesas que comienzan con s líquida (s sin vocal) es usado también para otros casos, como standard, scanner, slogan, sticker, que en español tiene las formas estándar, escáner, eslogan, estíquer.



Esta última puede verse en el Diccionario de americanismos, 2010, de la Asociación de Academias de la Lengua Española.



El plural de espray es espráis, lo que merece también una explicación. La letra y solo tiene función de vocal cuando va sola (“flor y nata”) y cuando va al final de palabra, fray, virrey, voy, ¡uy! En posición inicial o intermedia esta letra tiene función de consonante, Yucatán, maya, guayuco, con pronunciación similar a la del dígrafo ll, lluvia, Barranquilla, sello.

En consecuencia, la i griega final de espray cambia a i latina cuando se le agrega la s del plural, espráis. ¿Y la tilde? La palabra espráis lleva tilde porque es aguda terminada en s precedida de vocal, como bonsáis, samuráis, estáis (“¿Estáis contentos, tíos?”).

Sigla, acrónimo, símbolo



¿Qué diferencia hay entre sigla, acrónimo y símbolo?, Luz Marta Parrado Luna.

Una sigla es el nombre abreviado de una empresa o institución, formado por las iniciales de las palabras más significativas.



Hay siglas no lexicalizadas, que deben escribirse en mayúscula fija, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), y siglas lexicalizadas, que pueden escribirse con solo la inicial mayúscula, como Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Cepal (Comisión Económica para América Latina). La no lexicalizada se deletrea, y la lexicalizada se lee como cualquier otra palabra.



Un acrónimo también es el nombre abreviado de una empresa, pero formado por varias letras del nombre, iniciales o no, que deben escribirse con solo la inicial mayúscula, Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), Todelar (Tobón de la Roche).

Los símbolos son abreviaciones de monedas, USD (dólar estadounidense), COP (peso colombiano), MXN (nuevo peso mexicano); medidas, m (metros), km (kilómetros), min (minutos); elementos de la tabla periódica, Ne (neón), H (hidrógeno), Cd (cadmio), y puntos cardinales, S (sur), O (occidente) NO (nordeste).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52