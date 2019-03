L’Osservatore Romano, Estambul, te acuerdas de, Azorín

Cita: “Lucetta Scaraffia, directora del suplemento femenino de L’Osservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede”. Comentario: El diario oficial de la Santa Sede es el Acta Apostolicae Sedis. El político-religioso L’Osservatore Romano cubre actividades papales y publica artículos de opinión sobre asuntos de interés para la Iglesia católica, pero no es diario oficial, como tampoco lo son la Radio Vaticana ni Vatican Media (la TV del Vaticano).



Los editores suelen recordarle al público el carácter independiente de este periódico, pues muchas de sus opiniones reflejan solo la posición del columnista y no la oficial de la Iglesia. A eso se refiere su lema “A cada uno lo suyo”.

Estambul



Cuña de La W sobre certamen de golf para oyentes: “Istambul”. Comentario: El nombre turco Istambul, con I inicial, para la ciudad que se llamó en otras épocas Bizancio y Constantinopla, tiene como exónimo español Estambul, con E inicial, según la Ortografía de la lengua española, 1999, p. 140. Abundan los casos en los que el topónimo original de otro idioma tiene versión española: Gales (exónimo español de Walles), Selva Negra (Schwarzwald), Ginebra (Ginève)… Si estamos hablando en español lo apropiado es usar el exónimo, máxime si esa versión es tradicional y está sensiblemente asentada.



Te acuerdas de



Título principal de falsa portada: “¿Te acuerdas cuando hacer mercado era un plan?”. Comentario: Sin la proposición “de”, el verbo acordar tiene el significado de ‘llegar a un acuerdo’, “La junta acordó aumentar el valor del servicio en un 3,17 %”, mientras que con la preposición “de” tiene el significado de ‘traer a la memoria’, “Se acordó de que no había leche en la nevera”, “¿Te acuerdas de cuando hacer mercado era un plan?”. Más claro se ve en estos ejemplos: “Se acordó subir el salario” (la comisión conjunta de Gobierno y sindicatos llegó a ese acuerdo), “Se acordó de subir el salario” (al gerente se le había olvidado, pero ahora lo hará…)



Azorín



Pista del crucigrama dominical para una de las horizontales: “Autor de Cándido”. Comentario: El autor de Cándido es Voltaire (seudónimo de François-Marie Arouet), que no cabe en los seis cuadros de la respuesta. Al resolver las verticales, se ve la solución correcta: Azorín (seudónimo de José Martínez Ruiz), escritor español del siglo pasado. Azorín usó también el seudónimo Cándido, pero, en su producción no se ve ningún libro llamado así.





FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52