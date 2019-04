Dios, Yahveh, Jehová, El, Teo, síndrome

Las palabras Dios, Zeus y día tienen la misma raíz. Las tres provienen de la palabra indoeuropea dyu, que significa ‘luz diurna’. También Júpiter, que deriva de dyu-piter, ‘padre de la luz’, y de esa misma raíz derivan Diana, divino y diva.



Las frases cotidianas con mención de Dios abundan: a la de Dios, a la buena de Dios, se armó la de Dios es Cristo, como Dios manda, Dios proveerá, Dios dirá, Dios lo oiga, Dios mediante, Dios nos coja confesados, no le sirve ni a Dios ni al diablo, que Dios lo bendiga, que Dios lo tenga en su gloria. El gol anotado por Diego Armando Maradona a Inglaterra en la Copa Mundo del 86 es llamado “la mano de Dios”.

En boleros y baladas populares abundan las alusiones a Dios: “Si Dios me quita la vida antes que a ti…” (Javier Solís); “Dio come ti amo”, en español ‘Dios cómo te amo’ (Gigliola Cinquetti); “Amar no es un delito porque hasta Dios amó” (Pedro Infante, en la canción El plebeyo); “Mujeeer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar” (Luis Miguel, Los Panchos y muchos más, en Perfidia). Piero menciona varias veces a Dios en La creación: “Al crear la vaca / Dios hizo la leche / hizo el dulce leche / todo lo hizo bien”.



Hoy se pronuncia el nombre de Dios sin mayor pudor, pero en tiempos antiguos no se hacía así, porque se temía caer en la blasfemia. Para referirse a Dios algunos decían “el Innombrable”, y otros, “las Cuatro Letras”. Las cuatro letras eran YHVH, tetragrama que en algún momento originó la lectura Yahveh, ‘el que es', y en otros, Jehová, traducido a veces como Adonaí, ‘mi amo’.



La palabra “El”, de un antiguo idioma sirio, también significa ‘Dios’ y aparece en nombres hebreos masculinos, como Emmanuel (‘Dios con nosotros’), Daniel (‘Dios es juez’), Miguel (‘Dios es justo’), Gabriel (‘fortaleza de Dios’), Rafael (‘medicina de Dios’), Uriel (‘fuego de Dios’), Ariel (‘león de Dios’).



En griego, Dios se dice Theo, de donde vienen palabras como ateo (‘sin Dios’), teocracia (‘gobierno de Dios’), teología (‘tratado de Dios’).



Síndrome



De un tiempo para acá diversos invitados a los programas de radio insisten en decir sindrome (con pronunciación grave, sindróme), y los entrevistadores acceden cada vez más a pronunciarlo así. La única forma registrada en el Diccionario de la lengua española, 2014, es síndrome, esdrújula, como se ha dicho siempre. Y para más señas el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, indica expresamente que es error pronunciarlo sindróme. Ojalá tomen nota de ello presentadores radiales y científicos invitados.





FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52