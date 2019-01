Exguitarrista de Kiss dice que Gene Simmons es adicto al sexo

La polémica puede ser la mejor arma para llamar la atención y potenciar una gira de conciertos. Eso es precisamente lo que debe estar analizando Simmons, , tras el rifirrafe que se desató en las redes sociales con su excompañero Ace Frehley.

Todo en el marco del inicio de una serie de conciertos de despedida denominada como End of the Road, en la que la famosa agrupación estadounidense se despedirá de sus fanáticos para siempre.



El problema se gestó por un reportaje en la revista Guitar World, en la que tanto Simmons como Stanley recordaron a Frehley, pero también criticaron su falta de profesionalismo y adicción al alcohol durante su estadía en el grupo.



“Nos encantaría tener a Ace y Peter uniéndose a la banda aquí y allá. Y si no lo hacen no será por nosotros. Eso sí, nunca van a ser parte de Kiss de nuevo”, fue una de las incendiarias frases de Gene Simmons, quien aseguró que Frehley fue echado en tres ocasiones del grupo.



Por su parte, el guitarrista y cantante Paul Stanley añadió que la idea de que tanto Ace como Peter Criss (quien fue el baterista original), aparezcan en la gira End of the Road, se podría dar en un plano de invitados.



“Se trata de una celebración y la historia de la banda en el escenario, quien piense que se trata de una reunión, está totalmente equivocado”, aseguró. “Si ellos quieren estar es su elección, no la mía”. Ante esos testimonios, Ace Frehley reaccionó con furia y contestó en su cuenta oficial de Facebook.



“Gene, tu memoria no es correcta! Yo NUNCA FUI DESPEDIDO de Kiss. Me fui en dos ocasiones (no tres) y fue por decisión propia, porque tú y Paul son controladores obsesivos, no me puedo confiar de ustedes y son muy complicados para trabajar”.



Además añadió: “Sus difamaciones acerca de mis malos hábitos a lo largo de los años me han costado millones de dólares y ahora que llevo doce años sobrio todavía siguen diciendo que no soy fiable como para hacer un concierto, pero es lo que llevo haciendo desde hace doce años con la Ace Frehley Band para desgracia de Paul y tuya!”.

El guitarrista también les recordó que es el exintegrante de Kiss más famoso de la escena musical y que los esfuerzos de los líderes de Kiss de acabar la carrera de su antiguo compañero, han sido todo un fracaso. Además, tildó a Gene Simmons de ser un adicto al sexo y de ser traicionero y manipulador.



“Intenté ser amigable invitándote a ti (Gene Simmons) y a Paul a tocar en mis anteriores discos para eOne Music,les di a cada uno una de mis apreciadas Gibson Les Paul ’59…pero los comentarios de hoy me han hecho darme cuenta de que solo eres un idiota y un adicto al sexo que está siendo denunciando por muchas mujeres y lo estás intentando meter todo bajo la alfombra.”, recalcó en su mensaje.



