Coachella, una metamorfosis cultural de 20 años

A sus 20 años, Coachella es sin duda uno de los festivales musicales más importantes del mundo. Desde 1999, en Indio, California, este espacio reúne a los máximos representantes de la música, del diseño y la moda. Grandes artistas exhiben sus mejores presentaciones, el top de los famosos bailan, y ahora es una de las pasarelas más grandes para exhibir los mejores ‘looks’. Este festival tiene espacio para todo, aunque se le ha criticado haberse convertido en un espacio de élite.

Coachella, como lugar para vivir, nació en 1901; y como evento musical, en 1999. El pueblo creció y solo fue en 1946 que se convirtió en una pequeña ciudad, y en los años 50 cuando empezaron a llegar turistas. Años después, estrellas como Elvis Presley y Frank Sinatra dieron conciertos allí casi que anticipando lo que se convertiría esta ciudad. Aunque fue en 1993 cuando se empezó a dibujar más claro lo que es actualmente.



Fue para ese año cuando la histórica banda Pearl Jam tuvo una disputa con Ticketmaster por un concierto en Los Ángeles y terminó tocando en el Empire Polo Club de Indio, el mismo lugar donde se realiza el festival, según registra la revista ‘Rolling Stone’. En 1997, Paul Tollet, que como lo denominó ‘The New Yorker’, es “la mente detrás de Coachella”, empezó a promover el festival entre artistas británicos y en 1999 decidió hacerlo una realidad y empezó esta fiesta con artistas de la época como The Machine y Tool. Aunque las primeras ediciones tuvieron artistas más roqueros que de otro género, con algunos representantes de la electrónica, con el pasar del tiempo se abrió el espectro musical.

En el festival que comenzó el fin de semana pasado y termina hoy entran varios géneros: pop, rock, rap, electrónica, ‘indie’, y desde esta edición, por primera vez, el reguetón. Aunque no es el hecho más destacable de todo lo que ha ocurrido en el valle de Coachella, sí queda para la historia enmarcada en oro y en lo más alto la presentación de J Balvin, el primer reguetonero con el escenario solo para él. Aunque no es su primera vez en el festival, pues el año pasado, durante la histórica presentación de Beyoncé, subió invitado por la artista.



“Nos demoramos 15 años para que llegara el reguetón a Coachella”, dijo J Balvin e inmortalizó la frase ‘Reguetón para siempre, reguetón for life’. El colombiano logró estallar los parlantes con el ‘dem bow’ del reguetón en medio de la meca del hipsterismo después de que pasaran estrellas como Ariana Grande con su ‘Thank U, Next’, Childish Gambino con ‘This is America’, y Tame Impala con ‘Let it Happen’, por mencionar solo algunos.



Además de Balvin y su reguetón, esta edición de Coachella queda marcada en la historia por la alta representación latina. La española que revoluciona el flamenco, Rosalía; el también reguetonero Bad Bunny, la música norteña de Los Tucanes de Tijuana, Las Robertas de Costa Rica y Ocho Ojos de México, entre otros.



Los protagonistas del festival fueron los latinos, no solo por su música, también por su estilo. Por ejemplo, la cantante española Rosalía estuvo en boca de todos por su ‘look sporty’. Y es que, sin duda, es evidente que Coachella es cada vez más el festival musical más ‘fashionista’. Un ejemplo, los ángeles de Victoria se pasean como si esta fuera su casa. Música, famosos, ‘fashion’, eso es Coachella ahora.

Cinco presentaciones históricas

El primer concierto



El 9 de octubre de 1999 se realizó el primer festival de Coachella con un cartel encabezado por Beck, Rage Against the Machine y Tool, y se sumaron varios artistas de música electrónica. Aunque generó pérdidas, fue todo un éxito.



Daft Punk la reventó



El dúo francés de electrónica se presentó en 2006. Aunque había sido pensado en una carpa para 10 mil personas, llegaron 40 mil. Por esa época, los músicos estrenaban su famosa pirámide en sus shows y dejaron a todos con la boca abierta.



The Cure, los roqueros



Cuando se cumple el tiempo de cada banda, se deja un espacio para que el público pida más. Pues The Cure, en el 2009, siguió tocando hasta que apagaron las luces, pero no importó, tocó acompañado por el coro de un público enloquecido.



Revivió Tupac



Para Snoop Dog no fue suficiente invitar a grandes del rap como Eminem, 50 Cent, Whiz Kalifa, sino que decidió revivir al gran Tupac. A los 40 minutos, en el 2012, se apagaron todas las luces y ahí salió el rapero fallecido en un holograma.



Beyonchella



Fue de tal nivel la presentación de Beyonce el año pasado que se viralizó el hashtag beyonchella. La artista se convirtió en la primera mujer negra en subir al escenario. A las 11 de la noche apareció vestida de diosa egipcia con 100 bailarines.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo