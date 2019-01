Juan Gossain cumple 70 años

San Bernardo del Viento, Córdoba, donde berrió por primera vez, Bogotá, adonde llegó hace 50 años con su desbordada imaginación, y Cartagena, donde relee y duerme al lado de su arma secreta, han sido escenarios centrales en la vida del académico y contabilista Juan Gossain Abdallah, quien este jueves 17 cumple sus primeros 70 eneros.

¿Que 70 años no son nada?



Eso dicen los que tienen 69.



¿Qué es envejecer? ¿Está preparado para ello?



2Es sentir un dolor en la cintura desde que te levantas.



¿Le mencionan a San Bernardo del Viento, su terruño, y se le aborota la saudade?

​

No solo la sudade: también la morriña.



¿Primer recuerdo que tiene de niño?

​

Un pájaro que cantaba en la ventana de mi casa.



¿Mejor consejo que ha oído?

​

"Vete a dormir temprano".



¿Mejor consejo que ha dado?

​

No doy consejos sino sugerencias. Los españoles antiguos decían que la gente se dedica a dar buenos consejos cuando ya no puede dar malos ejemplos.



¿Propósito que siempre se ha hecho y que no ha cumplido?

​

Bajar doce kilos.



¿Cosas que se le han quedado entre el tintero?

​

​Entre el tintero, ninguna. Todo lo que he querido escribir lo he escrito. Entre el corazón sí se me han quedado muchas.



¿De qué le gustaría morir?

​

De nada.



¿Cree en el más allá?

​

Sí, señor. Creo en la vida eterna y en la justicia divina, que no tiene magistrados.



¿Qué piensa del más acá?

​

Que debería estar más aquí.



Si cambiara su profesión de periodista ¿cuál le gustaría ejercer?

​

Contabilista. Ese es el único oficio en el que me he graduado.

¿Mientras más conoce a los hombres más quiere a su mascota?

​

No, mientras más conozco a los hombres, más quiero a los hombres.



¿En qué forma el mar puede cambiar a una persona?

​

Por completo, por dentro y por fuera. El mar es la mejor idea que ha tenido Dios.



¿Objetos que siempre lleva consigo?

​

Mi corazón y mis anteojos.



¿Le ha pasado algo que le cambió la vida?

​

Claro: un viajecito que hice a Bogotá hace 50 años...



¿La virtud y el defecto que le gustaría tener a usted?

​

La virtud, tener más paciencia; el defecto, responder menos entrevistas.



¿El fracaso más creativo que ha tenido?

​

Haber fundado una escuela para estudios de periodismo que solo duró seis meses.



¿Lo que más le gusta regalar?

​

Libros.



¿Lo que detesta que le regalen?



Camisas. Nunca me quedan bien.



¿Qué día de la semana le gusta más?

​

El viernes. Siempre almuerzo los viernes con cinco amigos que no varían desde hace doce años.



¿Con qué amigo o amiga de infancia le gustaría reencontrarse?

​

Con mi padre, que me enseñaba a buscar palabras en el diccionario.



¿Libro que desearía haber escrito?

​

'El viejo y el mar'.



¿Disfruta a cabalidad de lo que tiene?



¿Qué significa "disfrutar a cabalidad"? ¿Y qué es lo que tengo?

¿Sigue a pie juntillas las sugerencias de su horóscopo?



Antes las seguía. Ya no. Porque los horóscopos se han vuelto incomprensibles. Sus autores se han vuelto escritores, psicólogos y poetas, todo eso junto. No les entiendo nada.



¿Es más lo que sabe o lo que desconoce de usted mismo?



No sé lo que desconozco, pero sí sé lo que no sé.



¿La habilidad manual que le gustaría tener?



Me hubiera gustado aprender a tejer. Para después destejer.



¿Persona que más admira?



El taxista de Cúcuta, que hace unas semanas devolvió los 2.600 dólares que encontró dentro de su taxi.



¿En quién le gustaría reencarnar?



En mí mismo. Sería muy bello repetirse.



¿Se sometería al detector de mentiras?



No. Mi propio detector de mentiras es mi palabra de honor.



¿De los años que tiene, cuál le ha gustado más?



Todos. Yo disfruto cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada instante.



¿Su plato favorito?



El de peltre.



¿Se sale fácilmente de casillas?



Sí, pero también se me pasa rápido. Es decir, también entro fácilmente en casillas.



¿De qué se arrepiente?



De haber respondido este cuestionario.



¿Primer libro que leyó?



'Alegría de leer'. Era el libro de aprendizaje en la escuelita del profesor Canabal, en San Bernardo del Viento.



¿Libro que está leyendo?



Ya no estoy leyendo. Ahora estoy releyendo los libros que más me han gustado.



¿Quién le gustaría haber sido?



Yo mismo, pero en otro cuerpo.



¿Qué es un amigo?



Es uno mismo, pero en otro cuerpo.



¿Persona que más ha influido en usted?



Mi mujer. Es el mejor crítico que tengo, el más honrado e implacable, pero también es el más justo.



¿Qué le gustaría olvidar?



Tantas cosas de la Colombia que nos ha tocado vivir, tantos crímenes, tanta infamia, tanta corrupción, tanta maldad. Pero es que la vida no está hecha solamente de buenos recuerdos.



¿Por qué desea que lo recuerden?



Como un hombre que llegó a ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, pero cuando sus abuelos y padres libaneses llegaron a esta tierra ni siquiera sabían si la letra "0" era redonda o cuadrada.



¿El amor para qué?



¿El amor para qué? Lo mismo que el poder para qué: para poder...



ÓSCAR DOMÍNGUEZ G.