‘La reina del carnaval debe conocer la fiesta’

Carolina Segebre Abudinen, reina del Carnaval de Barranquilla, sabe que esta es una labor más compleja de lo que la gente cree.



Aunque es el sueño de muchas jóvenes barranquilleras y promete una vida llena de alegría, baile y reconocimiento, tiene un trasfondo social interesante pues encarna conocer varias características y tradiciones propias de esa región del país.

“Era algo que soñaba desde muy niña”, dice la soberana, con la alegría que la caracteriza. “Es una responsabilidad muy grande, y como yo digo, la responsabilidad viene con el deseo”.



Sobre ella recae el compromiso de llevar en alto el nombre de su ciudad natal ante el país y el mundo, pues el Carnaval de Barranquilla es la fiesta nacional más grande y que ha sido destacada por publicaciones como Forbes, entre otros.

¿Qué significa para usted este título?

Es un honor muy grande, fue mi sueño desde que era muy niña. Es más, me atrevo a decir que es el sueño de absolutamente todas las barranquilleras. Pero, además, es una responsabilidad gigantesca. Desde que me acuerdo siento este amor hacia nuestra fiesta. Por eso, ya adulta realicé un diplomado de carnaval, arte, patrimonio y desarrollo en la Universidad del Norte en Barranquilla, pues quería aprender un poco más de nuestra fiesta.



¿Por qué cree que para todas las barranquilleras es una ilusión ser reina?

A todas nos encanta el carnaval y siempre vemos a la reina como ese modelo por seguir. Es esa persona a la que vemos como la representante de nuestra ciudad, de nuestra fiesta, de nuestro orgullo barranquillero. Entonces queremos ser ella, es nuestra ilusión.



¿Qué características debe tener la soberana del carnaval?

Se necesita ser alegre, bailadora, barranquillera, amante de la fiesta y, ante todo, ser una mujer preparada. Es necesario conocer a profundidad nuestras tradiciones y nuestra cultura.



¿Qué es lo que más le ha gustado al llevar esta corona?

Definitivamente, el contacto con el pueblo barranquillero. Eso ha sido lo más importante. Se me ocurrió crear ‘La ruta de la alegría’, que es la herramienta que he usado para acercarme a los habitantes de la ciudad. Todo empieza cuando la gente se inscribe en mi página web y me cuentan historias de por qué se considera un buen barranquillero. Así, yo puedo conocer estas historias e ir a los diferentes barrios para conocer a quienes me escriben. Me interesa llegar a los barrios a los que ninguna reina llega.

¿Alguna anécdota que quisiera compartir?

Tengo unas historias buenísimas, pero una que me gustaría contar es la de una mujer estadounidense que por el trabajo de su esposo tuvo que viajar al país y llegaron a Barranquilla, precisamente en época de carnaval. Ella se enamoró perdidamente de la fiesta e incluso es muy participativa. Trabaja con un grupo folclórico y se convirtió en líder de la tradición. Por eso fue que decidí nombrarla ‘cambambera’. Hasta ahora llevo nombrados 150 cambamberos. (Este término significa ‘persona proclive a inventar o planear todo tipo de actividades alocadas’, según varios documentos consultados).



¿Cuál es su danza favorita?

La cumbia. Siento que demuestra elegancia la relación entre el hombre y la mujer, es como un coqueteo. Es suave. Pero me gustan también el mapalé y los congos.



¿Cómo será el homenaje a la compositora Esthercita Forero?

Este año se cumple el centenario del natalicio de Esthercita Forero, la ‘novia eterna de Barranquilla’. Ella fue la artista que siempre le cantó a nuestra ciudad, fundó el desfile de la Guacherna, que este año será el 22 de febrero, y al que vendrá la dominicana Milly Quezada, que siempre ha cantado sus canciones de la mano de la Banda de Baranoa.



Si hubiera tenido la posibilidad de hablar con Esthercita Forero, ¿qué le hubiera preguntado?

Me habría encantado preguntarle cómo se le ocurrió La guacherna, que me parece maravillosa. Tengo recuerdos muy bonitos de algunos desfiles en los que ella participó, pero nunca la conocí. Mi papá sí, y de hecho le escribió un libro de la mano de otras personas muy talentosas que se llama Puentes musicales sobre el mar Caribe. Fue una mujer de admirar que le abrió las puertas a nuestro país en varias partes del mundo.



¿Qué le recomendaría a alguien que quiera conocer el carnaval?

Les hablaría de la felicidad tan grande que se siente a la hora de estar en fiesta. Les contaría del cariño tan inmenso que tiene nuestra gente para ofrecer. Les hablaría de cómo el carnaval fue declarado Patrimonio inmaterial de la humanidad y de la gran riqueza cultural que tenemos en el Caribe colombiano. Les hablaría de nuestras expresiones y los invitaría a que lo vivan por ellos mismos porque, finalmente, ‘quien lo vive es quien lo goza’.



YARITZA ACERO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO