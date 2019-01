“Me siento un poco falso contando cosas que no he vivido”: José Ardila

José Andrés Ardila, periodista egresado de la Universidad de Antioquia, no se siente cómodo viviendo en Medellín. Este escritor, nacido en Chigorodó (Antioquia) y quien actualmente se desempeña como editor de Angosta, sello literario independiente de Héctor Abad Faciolince, publicó El libro del tedio, una serie de cuentos donde relata sus desventuras y aburrimientos con el mundo que se tornan cómicos y risibles mientras se leen.

Ardila, sentado en un café de la avenida Nutibara en Medellín, habló de su obra.



¿De dónde sale El libro del tedio?

Antes había escrito un libro de cuentos que publiqué en 2012 con una beca del departamento de Antioquia. Fue mi primer intento de libro pero no me gustó casi, ese libro me dejó más tristezas que otra cosa. Fue muy agotador. Y este nuevo libro sale de la desgana del libro anterior. Me demoré cinco años en volver a publicar, ya había escrito otras cosas pero no tenía ganas de sacar un libro, hasta que Héctor Abad empezó a insistirme para reunir unos cuentos que yo tenía y armar un libro.



Usted es el editor de Angosta y publicó su libro ahí ¿Cómo fue esa relación de escritor editor?

Héctor fue el editor de mi libro. Sin embargo, ese doble rol de ser el editor de Angosta y escritor lleva a que el libro pueda ser subestimado, la gente podría decir que el libro tal vez no es tan bueno. O también podrían decir que el libro es muy bueno por ese doble rol. Ninguna de las dos categorías me gustaba mucho. Además, porque ser editor es decir sobre todo que no.



Si ser editor es decir que no ¿A cuántos cuentos les dijo que no cuando hacía el libro?

No tengo una cifra exacta. Muchos se quedaron por fuera porque no me gustaban tanto cuando tomé la decisión de publicar el libro. Otros ya los había publicado por otra parte. Sueltos hay unos 10 cuento, pero muchos, creo yo, no tienen la calidad de ser publicados.

"El libro del tedio" fue publicado bajo sello editorial Angosta. Foto: Archivo personal

¿La gente cómo ha recibido su libro?

Escribir en Colombia es muy difícil, vender libros es difícil, hacerlos es difícil. Es un trabajo muy difícil. No creo que sea fácil vivir de la literatura, o de las editoriales. Es un proceso como muchas dificultades, pero también muchas satisfacciones como compartir con mucha gente los libros que amo.



La cotidianidad es continua en los relatos, ¿por qué ese tono literario?

La cotidianidad es distorsionada. Algunos cuentos se podrían parecer mucho a lo que es mi cotidianidad: las parejas que he tenido, mi familia, mis trabajos. Cada cuento, hasta los que parecen más fantásticos, nacen de una situación real, de un miedo real, y lo que yo hago es distorsionar eso con los elementos de la ficción.



Esa cotidianidad lleva a que exista mucho humor en el libro…

El humor no es intencional, pero muchos relatos parten de mi vida, de mis dramas reales. A mí me cuesta mucho tomarme en serio mis propios dramas. La vida de uno también es la gente que nos rodea: la novia, los papás… ellos terminan siendo cómplices de algunas situaciones. Yo no le encuentro sentido a escribir sobre grandes temas, yo solo hablo de mí y trato de divertirme en el proceso.



Cuando se escribe sobre sí mismo ¿Hay mucho sufrimiento?

Sí, hay mucho sufrimiento. El humor sirve para enmascarar el sufrimiento y los traumas con los que uno vive. El humor es una forma de lidiar con el sufrimiento, con el dolor.





James Estiven Alzate

@jamesestiven

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO