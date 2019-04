Andrés Castro, más cerca del Salón de la Fama Latino

Un día llamaron de Sony al músico, compositor y productor bogotano Andrés Castro para preguntarle si le interesaba componer una canción para Jennifer López. De inmediato, Castro —ganador de 13 premios Grammy Latino y 2 americanos— empezó a trabajar.



Convencido de que solo cuando se parte de una historia o un sentir real es posible conectarse con el público, Castro investigó el presente de la exitosa artista en busca de esa historia.

“No soy de los compositores que se sientan a hacer canciones para ver quién las agarra -explica-. Prefiero hacer una composición bien hecha que diez que no van a ningún lado”.



Por eso, el autor, que actualmente está entre los 24 nominados para ingresar, como compositor, al Salón de la Fama Latino, en Estados Unidos, empezó a buscar una historia que fuera para Jennifer López y nadie más.



“ 'El anillo' (la canción resultante) fue particular. Sabíamos que su novio era beisbolista, averiguamos su número de camiseta y cómo iba la relación. La llamamos a ella para saber si le gustaría hablar de esa historia. Una vez que la letra habla del bate, de la camisa de él, de que no le ha dado el anillo, la canción solo podía cantarla ella. Si no la hubiera grabado, habría sido difícil dársela, por ejemplo, a Silvestre Dangond”.



Castro se hizo visible desde el comienzo por el equipo que conformó con Carlos Vives, con quien trabaja desde 1996. Juntos han compartido alfombras rojas y podios en premios como los Grammy.

Andrés Castro y Carlos Vives posando durante la ceremonia del Grammy Latino del 2017, después de recibir un galardón por 'La bicicleta'. Foto: Steve Marcus / Reuters

“Cuando me corresponde hacer las letras -dice sobre su trabajo en la trasescena de la producción de un tema musical-, he buscado que el artista cuente su historia. Cuando el trabajo es de producción, busco llevar a la música lo que él quiere explorar. Esa fue mi labor con Vives al principio: aprender a hacer su música, entenderlo, profundizar en el vallenato. Al comienzo, cuando llegué como guitarrista, tenía que poner la parte roquera, bogotana”, recuerda.



La historia musical de Castro comienza en la Academia Cristancho. “Era lo más apropiado para mí entonces, porque podía estudiar desde jazz hasta clásico y tener contacto con lo popular. Luego, pensaba irme a Los Ángeles. Y en un momento dije: ‘Dios, tú sabrás. Si tienes otro plan para mí, muéstramelo’.



"A la semana me contaron que el guitarrista de Carlos Vives se había retirado. Así que fui a una audición con él y supe que allí haría mejor escuela. Porque una cosa es haber oído un vallenato desde niño y otra, estar al lado de Luis Ángel Pastor el ‘Papa’ (bajista) y de Egidio Cuadrado”.

¿Qué vino después?



Después, llegaron la producción y la composición. Carlos (Vives) hace unas letras muy buenas. Su facilidad con ellas fue un curso para mí. Lo veo como un cantautor. Jamás podría decir que estoy detrás de sus canciones. Mentiría. Soy un colaborador, no solo de sus proyectos sino de todos en los que he participado.



¿Cómo pasó a trabajar con otras estrellas? Ha hecho canciones para Ricky Martin y Prince Royce...



Cuando comencé con Carlos, no tenía tiempo para hacer más cosas. Hicimos 'El amor de mi tierra', 'Déjame entrar', 'El rock de mi pueblo' y, después, él tuvo un receso. Firmé con los Estefan (con ellos habíamos hecho ya tres álbumes) como compositor y comencé a trabajar con Obie Bermúdez y el peruano Gian Marco.



Más adelante, trabajé con Reyli, Kany García y otros. Luego, volvió Carlos y de pronto estaba con Prince Royce, cuando la bachata estaba tan fuerte. Hice letras en español para Tonny Bennet...



Con sus canciones, muchos han obtenido premios importantes. ¿Cómo es estar tras bambalinas en estos reconocimientos?



Con ellos, mi papel es ser parte de un equipo y aportar lo que falta. Está bien que los créditos porque el artista es quien da la vida por su proyecto, el que pone la cara en la tarima. La labor de un compositor es servir a este proyecto, mimetizarse con lo que el artista siente y saber cómo contarlo. Por otro lado, la labor del productor será más grande en la medida en que logre sacar lo mejor que hay en el artista sin que se note su mano más allá de que las cosas se hagan con calidad.

¿Cómo se dio el salto: de guitarrista de Vives a ser compositor de temas para estrellas latinas de forma independiente?



Siempre he sido independiente. A Carlos me unía un tema de admiración, por la música que trabaja. Obviamente, también hay un agradecimiento porque fue la primera persona con la que trabajé. De ahí en adelante, siempre he hecho música con gente que respeto y admiro. Estoy convencido de que si no hay admiración y respeto es mejor no hacerlo.



¿Y siempre aplica el mismo método al componer?...



Tiene que haber una historia. Un oyente siempre lo percibe. Cuando me siento con un artista el proyecto sale de sus historias o de las que hay en el entorno. Hay una canción de Prince Royce: 'Darte un beso' (ganadora de un Ascap en el 2014). Comenzaba con mi novia, ahora mi esposa y escribí pensando en lo que le diría a ella. En ese caso, la historia fue mía. Pero Prince Royce la hizo éxito.



Y cuando estábamos trabajando con Silvestre Dangond salió el tema Ya no me duele más, una canción de despecho. Silvestre no estaba despechado, él está muy feliz con su familia. Pero nos sentamos a hablar de historias de amigos que estaban presentes en ese momento. Él contó esa historia con palabras que le da su melodía vallenata. Mi labor ahí fue enfatizar la parte de la música. Esa canción también conectó con mucha gente.

¿Y con Vives?



'La bicicleta'. Nos sentamos a pensar en algo que tuviera reguetón, que no es un ritmo ajeno, se parece a lo mismo que hemos hecho pero con un bit más programado. Él quería una canción que se llamara ‘Vallenato desesperado’. Hicimos la melodía y trabajamos la letra. Carlos siempre llegaba al estudio en bicicleta, así que no era algo ajeno. Todo lo que cuenta en la canción es de él.



Claro que en toda creación se pueden usar recursos literarios, pero el corazón de 'La bicicleta' es real. Después, el presidente de Sony se la envió a Shakira, a ella le gustó la melodía del acordeón y con esa melodía le respondió a Carlos.

Pronto, se conocerá si su nombre entra al Salón de la Fama Latino, que este año incluirá a seis compositores. ¿Qué representa la nominación?



Para mí es una felicidad representar a Colombia. Devolver de alguna forma lo que me ha dado, por toda esa riqueza musical que nos nutre a los músicos colombianos.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @Lilangmartin