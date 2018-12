El músico al que le suena fuerte la flauta en internet

El poco temor a reírse de sí mismo es una característica del youtuber colombiano Alvin Schutmaat, que critica la forma como se industrializó la música.



Exvocalista de la banda Schutmaat Trío, terminó dedicándose por completo a su canal de YouTube. Lo que no pretendía ir más allá de ser un video en el que cuestionaba la canción Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, se convirtió en un proyecto en el cual tiene más de 40 videos, en los que ha hecho comentarios sin reparos sobre Shakira, Maluma, Bad Bunny y Yoko Ono, y que ya tiene más de 400.000 seguidores.

Desde junio del año pasado, cuando subió su primer video, Schutmaat no solo ha cuestionado el reguetón, sino que su contenido ha seguido la línea de chocar contra las “fórmulas genéricas de la industria”.



Él tiene la música en su ADN: su abuelo materno fue Frank Preuss, un violinista alemán que llegó a Colombia huyendo del nazismo e hizo parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



¿Por qué cuestionar la homogenización de la música?



Los agentes de la industria han hecho que la música popular se vuelva muy conservadora. (...) Cualquier intento de experimentación es un riesgo, y solo se impulsa aquella que vende.



¿Qué hay detrás de su crítica a ‘Despacito’?



Todo surgió en una fiesta. En esa época, uno no podía caminar tres cuadras sin oír esa canción. Un amigo dijo que estaba harto de Despacito. Ahí caí en cuenta de que yo también. Así que se me ocurrió la idea de hacer una crítica humorística.



Que ya pasó el millón de reproducciones...



El crecimiento del canal ha sido superrápido. No esperaba que eso saliera de mi grupo de amigos. La verdad, no lo imaginé.



¿Por qué el reguetón sigue tan vigente?



El reguetón como ritmo no es el problema. Si no hubiera sido ese género, habría sido cualquier otro. En Latinoamérica tenemos tantos ritmos diferentes, tan solo en Colombia hay miles, y nos limitamos a hacer un mismo género, que ni siquiera es nuestro.



¿Qué siente al ser músico pero ser reconocido más en YouTube?



Terminé viviendo de hacer lo que me gusta, pero no de la forma como soñaba o esperaba. Cuando era adolescente no había pegado tanto YouTube, así que mi sueño era irme de gira con mi banda. Pero esta manera de hacerme conocido no está tan lejos de eso, solo que estoy haciendo lo que me gusta, solo que a través de internet.



JONATHAN ARLEY MÉNDEZ

Escuela de Periodismo