‘El arte es transformador, y el entretenimiento es escapismo’

Fred Hersch es uno de mis pianistas favoritos de jazz de todos los tiempos, pero es también un ser humano al que me he venido aproximando con curiosidad y fascinación por distintas razones.

Una, eminentemente artística, tiene que ver con su talento extraordinario como solista, compositor y líder de diferentes agrupaciones de jazz, siendo el formato de trío su predilecto y el que mayor resonancia mundial le ha dado. Otra apunta hacia su personalidad misteriosa, casi huidiza, que me recuerda siempre que muchas de las grandes obras musicales con que nos conectamos en un nivel superior, y si se quiere espiritual, nacen del caos, del sufrimiento.



El sonido más bello y transparente lo es por su fragilidad, por las fibras que toca, por la precisión con que define cosas que creíamos imposibles de definir. Como músico –y quizás por su estrecha relación con la poesía–, Fred Hersch tiene esa rara capacidad de ir siempre más allá, de hablarnos de una forma auténtica y poderosa.

Hersch ha sido un trabajador incansable, a pesar de la fragilidad de su salud. A finales de 1984 (el mismo año en que grabó Horizons, su álbum debut), supo que era VIH positivo en una época en la que nadie sabía con certeza qué era exactamente el sida ni cómo se contagiaba. Tenía apenas 30 años y como él mismo escribió en Las cosas buenas pasan lentamente (su libro de memorias, 2017), su primer álbum pudo ser el último. (…) “Empecé a hacer mis propias grabaciones y mi enfermedad y mi música estaban inextricablemente ligadas en mi mente. Había una nube de muerte rondando sobre mi cabeza en la época en la que hacía mi primer esfuerzo por grabar”.



Se aferró a la música para sobrevivir y lo logró. Sobre la aparición, en 1991, de su álbum Forward Motion, dice en su libro: “Musicalmente, estaba haciendo una proclamación de mi identificación con el sida. Después del lanzamiento de Forward Motion, empecé el proceso de abrirme de una forma más personal. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que hablara públicamente sobre mi identidad sexual y mi estatus de VIH positivo (…), cuando finalmente seguí adelante y revelé todo al mundo, estaba genuinamente motivado por el deseo de ayudar a otros que estaban en el clóset respecto al sida y ser gay. También estaba cansando por el esfuerzo que requería mantener secretos”.



En 2008, tras un cuadro de demencia provocado por las complicaciones de una neumonía, estuvo dos meses en coma inducido luchando por su vida en un hospital. Parecía imposible que volviera a hablar o a tocar el piano, que empezó a estudiar desde los 5 años en su natal Cincinnati. Hersch, sin embargo, regresó de aquel sueño largo y oscuro. Volvió a la música y algunos de sus mejores álbumes, entre ellos Alone at the Vanguard y Whirl, vieron la luz. Ha vivido más de lo que esperaba y todo en él rebosa el ímpetu de quien valora cada instante para crear con absoluta honestidad. No en vano fue declarado por The New Yorker como “una leyenda viviente”.



Abriendo un espacio en su agenda de enero, que comenzó hace apenas unos días con una semana de conciertos en el legendario Village Vanguard, su club preferido en Nueva York, Hersch aceptó esta entrevista. Su álbum Live in Europe, que documenta la penúltima actuación de su trío durante su gira de otoño 2017 en Bruselas, tiene dos nominaciones a los Grammy de este año.



Este año cumplirá 64 años. ¿Cómo se siente?

¡Feliz de estar vivo y tocando la música que amo!



¿Qué proyectos tiene en este nuevo año?

Una grabación con WDR Big Band, con Vince Mendoza dirigiendo y arreglando 11 de mis composiciones. Y tal vez algo más...



¿Cómo recibe las nominaciones a los Grammy?

¡Feliz de este honor! Estas son las nominaciones 13 y 14 para mí, así que no tengo idea de si alguna vez ganaré una, pero es un muy buen reconocimiento de lo que creo fue un álbum de trío muy fuerte, Live In Europe.



En su libro resalta a pianistas como Ellington, Monk o Jamal en su formación. ¿Cómo describiría su sonido y cómo fue el proceso para llegar a él?

Como en todas las cosas, tienes que imaginarlo y estar decidido a conseguirlo. Tengo un sonido de piano único porque lo valoro. Muchos pianistas valoran más la velocidad u otros elementos, pero siempre comienzo (ya sea tocando o enseñando) por el sonido.



Ha triunfado tocando jazz en muchos formatos, especialmente en trío, pero también es uno de los solistas de piano más aclamados. ¿Cómo explica esa relación

tan íntima y profunda con el instrumento?

Cuando toco dúo o trío, mi interacción principal es con los otros músicos. Cuando toco solo, estoy interactuando con el piano que toco, la acústica y la composición que he elegido para tocar. También puedo usar una gran variedad de sonidos y dinámicas como pianista solista. El piano se convierte en una batería de 88 notas, una big band, un trompetista, un cantante o cualquier cosa que pueda imaginar.



¿Qué aprendió de maestros como Sophia Rosoff o Jaki Byard y qué recuerda de

haber sido maestro de otros músicos como Brad Mehldau o Ethan Iverson?

Con Jaki profundicé en la larga historia del piano de jazz: los innovadores anteriores como Earl ‘Fatha’ Hines, Fats Waller y James P. Johnson. También me animó a desarrollarme como pianista solista y fue el primer músico de jazz con el que pasé tiempo y con el que formé parte de muchas bandas legendarias, así como de sesiones de grabación. Tocaba sin miedo y me ha llevado muchos años poder jugar con ese nivel de libertad. Aproveché al máximo verlo tocar y simplemente salir con él.



De Sophia aprendí cómo conectarme con el piano y cómo obtener sonido de él de una manera más fácil y fluida. Ella fue una de mis mejores maestras y tenía mucha sabiduría sobre la música y la vida. He incorporado lo que aprendí de ella en la forma en que enseño a otros pianistas. Enseñar a un talento como Brad o Ethan fue un placer. Ethan lo empapó todo, sintió curiosidad y se aplicó al ciento por ciento. Brad estaba pasando por momentos difíciles cuando trabajamos juntos, pero creo que lo influencié en el respeto por la melodía (y las letras, si las había) y le abrí la puerta en lo que respecta al contrapunto y la interpretación de piano con múltiples voces.



Han pasado casi 30 años desde que hizo público que es gay y VIH positivo. ¿Qué ha aprendido sobre esa condición?

Humildad, paciencia y ¡estar plenamente presente! Quería ser el mejor artista que puedo ser, y no podía meter mi vida personal y mi situación médica en un armario. Tenía que ser sincero en todo, por lo que fue una obviedad salir de allí.



Se ha interesado por distintas expresiones artísticas más allá de la música, como la poesía. ¿Por qué la poesía ha sido tan importante en su trabajo?

Cierta poesía es tan intrínsecamente musical que ponerla en música realmente la devalúa. Intento encontrar poesía para establecer que tengo espacio para amplificar los pensamientos y las palabras. La poesía de Walt Whitman es ideal para esto, pues no tiene un esquema de rima convencional, pero sí un ritmo interno muy pronunciado que puedes extraer con un poco de paciencia.



¿Cuál es su poema favorito?

When I Heard at the Close of the Day, de Walt Whitman.



Hoy vemos a músicos de jazz tocando en grandes festivales de pop, música electrónica y rock. Y unos no aceptan que su música se llame jazz, para no ser encasillados. ¿Cómo puede el jazz llegar a nuevas audiencias sin ser considerado una música elitista o especializada?

Todavía creo que hay un núcleo de oyentes que quieren venir a escucharme a mí o a cualquiera tocar, dejar a un lado el resto del mundo y permitirnos llevarlos a un viaje musical. Como estoy componiendo espontáneamente, ellos están conmigo durante todo el camino. El arte es transformador y el entretenimiento es escapismo. Intento con lo primero mientras me divierto en el proceso.



Nueva York ha sido su hogar durante décadas. ¿Cuáles son sus lugares favoritos

en esa ciudad, además del Village Vanguard?

También disfruto mi serie anual de Duo Invitation en el Jazz Standard, cada mayo, que ya va por su treceavo año consecutivo. Me encantan los museos y salas de conciertos y salgo a escuchar música en vivo cuando no estoy de viaje.



Por cierto, ¿qué significa el Village Vanguard para Fred Hersch?

Es el Carnegie Hall de los clubes de jazz, prácticamente sin cambios desde 1935. Toco allí tres semanas al año, así que es mi hogar musical en Nueva York. Cada vez que me presento percibo esa emoción que solo la historia te proporciona y al mismo tiempo me siento tan cómodo como si estuviera en la sala de mi casa. Hice seis grabaciones allí y tenemos listo otro tanto más para lanzamiento en 2020. La acústica es fantástica y hasta me permitieron seleccionar el piano para el club. Es genial.

Discografía sugerida

1. Live in Europe, 2018.

2. Alone at the Vanguard, 2011.

3. Songs Without Words, 2001.

4. The Maybeck Recital Hall Series, Vol. 31, 1994.

5. Passion Flower: Fred Hersch Plays Billy Strayhorn, 1996.



JUAN MARTÍN FIERRO

​* Abogado, periodista e investigador musical