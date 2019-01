'He bailado con Bach, ha sido como un gran amigo': Angela Hewitt

La canadiense Angela Hewitt creció con Johann Sebastian Bach. Su padre, que era organista en una catedral en Ottawa, tenía un piano de pedal en su casa y practicaba en él las composiciones del alemán, teniendo como espectadora a su hija. Hewitt siguió su camino, desde los 3 años tomó clases de piano, y uno de los compositores que acompañó esos años de formación fue Bach.

“Siempre ha estado en mi vida; ha cambiado conmigo, y yo he cambiado en la medida en la que he evolucionado. Lo he interpretado en piano, en violín, lo he cantado, lo he tocado para grabaciones, he bailado con Bach. Ha sido un gran amigo y sigue sorprendiéndome”, cuenta Hewitt en entrevista telefónica desde Italia.



Gracias a esa relación, la artista se ha convertido en una de las intérpretes más reconocidas de Bach, uno de los máximos exponentes del periodo barroco. La canadiense dará una muestra de ese trabajo desde hoy, en el Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, donde es una de las principales invitadas y el alemán será el compositor estrella de la programación.



Hewitt protagonizará cuatro conciertos, empezando con el inaugural, que será este viernes 4 de enero en el teatro Adolfo Mejía y en el cual compartirá escenario con la Philharmonia Orchestra de Londres, con la que interpretará el Concierto para piano y orquesta n.° 1 en re menor, BWV 1052 de Bach.



Para ella, este es uno de los mejores conciertos de Bach, y uno de los más importantes del repertorio de música para piano. Además de interpretarlo, dirigirá la orquesta desde el piano; para ello, los músicos van a tener todas las partituras de Hewitt, para que armonicen con todo lo que ella estará haciendo en el escenario.

Aunque llame la atención ese doble rol, Hewitt enfatiza en que mucho del trabajo de la conducción se hace de antemano.

“Dirigir no solo es mover tus manos delante de la orquesta”, asegura, y agrega que para los conciertos de Bach no tiene mucho sentido tener un director en el escenario porque solo se interpondría en el camino, ya que el líder es la persona que estará tocando las teclas.



“Con los conciertos de Bach, la gente no sentirá que estás dirigiendo, porque estás tocando el piano todo el tiempo. Verán que la orquesta tiene que coincidir con todo lo que yo estaré haciendo en el piano, respecto a las dinámicas, las articulaciones, el fraseo, las líneas musicales. Por eso les doy mis partituras, porque tienen marcas muy precisas”, añade.



En otra de sus presentaciones, Del microcosmos al macrocosmos, Hewitt interpretará las Variaciones Goldberg, una compleja estructura en la que a partir de un tema central se deriva un juego de 30 transformaciones, proporciones y simetrías.

La canadiense ha tocado esta pieza desde los 16 años, cuando su maestro se la dio para que la aprendiera y la interpretara en una competición. Para Hewitt, esta es la pieza más conmovedora del repertorio para piano y es la que más ha tocado en conciertos. Por eso fue tan importante haberla aprendido cuando era joven, pues ya la tiene interiorizada, lo que le da una base segura para ser libre al presentarla.



“Es mucho lo que puedes hacer con las Variaciones..., pero tienes que tener la sensación de toda la estructura. Yo hago todas las repeticiones y siempre hago algo diferente, nunca la interpreto igual dos veces. Y tienes que sostenerla durante 80 minutos, y tener la energía para tocar sin cansarte. Eso es lo que la hace tan maravillosa e impresionante”, añade.

Además de sus presentaciones en Cartagena, que se complementarán con una segunda función del concierto inaugural y un contrapunto con el pianista islandés Víkingur Ólafsson, Hewitt está inmersa en el proyecto ‘La Odisea Bach’.



La idea es interpretar los principales conciertos de Bach para piano en doce conciertos durante cuatro años. El proyecto comenzó en 2016, y Hewitt comenta que es la primera vez que interpreta estas piezas en un lapso tan corto, pues las había grabado entre 1994 y 2005.



Esta será la oportunidad de redescubrir composiciones que no tocaba hace casi dos décadas. “Acabo de grabar por segunda vez en mi vida las Six Partitas, que hice hace 20 años. Las formas de grabación han cambiado, y es un repertorio del que no te cansas, lo cual es maravilloso”, finaliza la artista.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza