Hoy llega el libro ‘Dotados’, ¿el mejor ‘X-Men’ del siglo XXI?

¿Qué podría ser mejor? Una historia de los X-Men escrita por el hombre que trajo al cine a Los Vengadores. Joss Whedon, un verdadero maestro del concepto de la heroína adolescente (no en vano es el creador de Buffy, la cazavampiros), se siente en su elemento escribiendo a Katherine Anne ‘Kitty’ Pryde, la mutante con la habilidad de atravesar paredes que regresa a una Escuela Xavier para Jóvenes Superdotados distinta, en la que Scott Summers y Emma Frost, no el profesor X, ocupan la dirección.

Eso se ve en los diálogos, que parecen pedir ser llevados a la pantalla. Se ve también en las relaciones, en su mayoría tensas, entre los personajes: Pryde no ha olvidado que Emma Frost comenzó siendo una villana, Cíclope y Wolverine no se soportan, y Bestia tiene conflictos... consigo mismo.



En el centro de la trama, una cura para el gen mutante y la esperanza de recuperar el amor perdido. Publicada originalmente en 2004, esta versión se permite, incluso, mirar hacia la adaptación fílmica de los X-Men, por entonces todavía reciente, para recordar que “los superhéroes llevan trajes” y “la verdad es que tanto negro pone nerviosa a la gente”.



Si Whedon brilla en los diálogos, el dibujante John Cassaday lo hace en las viñetas, que tienen en este cómic una limpieza que roza la elegancia. Cassaday es un veterano de la industria, con créditos a ambos lados del espectro, en sagas que van de Batman y Jóvenes Titanes a Hulk y Los Vengadores.



Muchos lo consideran una rareza, por encargarse él solo del dibujo a lápiz, el arte en tinta y el coloreado en medio digital. Su relación con el escritor es prolífica, al extremo de que no solo dibujó las portadas de cómics como Serenity: Those Left Behind, sino que dirigió un episodio de la serie Dollhouse, dirigida por Whedon.

Pero, más allá del humor propio de la obra del escritor y la espectacularidad que le embebió el dibujante, el arco de Dotados es uno de profundas repercusiones personales para los héroes, que deben replantear sus lealtades, sus relaciones y hasta sus propias identidades. Éxito de ventas y de crítica, fue alabado en todo el mundo y, tras recibir un premio Eisner en 2006, se lo describió (y a menudo aún se lo hace) como el mejor X-Men de su década y de lo que va del siglo XXI.



Y es el título de hoy de la ‘Colección definitiva de novelas gráficas Marvel’, que se puede adquirir con EL TIEMPO y está conformada por 60 libros en tapa dura que recopilan los más importantes arcos de la historia de esta, la casa de los héroes.

Volviendo a casa, El Soldado del invierno, Planeta Hulk, Invasión secreta, Días del futuro pasado y Guerra civil son algunos de los tomos que integran esta colección.



EL TIEMPO publica otra entrega de la ‘Colección de novelas gráficas Marvel’. Con guion de Joss Whedon, director de The Avengers, ganó un premio Eisner. Foto: EL TIEMPO

Medio siglo de mutantes

El universo Marvel ha estado en publicación constante desde 1961, y los X-Men hicieron su aparición en 1963.



El rechazo y la discriminación han marcado a esta propiedad desde el inicio, cuando Stan Lee, harto de tener que inventar nuevas formas de darles poderes a sus héroes, decidió que podía vivir tranquilo diciendo que simplemente nacieron así. El concepto del ‘gen mutante’ probó ser una fuente generosa de material.



Pero los X-Men no serían lo que son sin el genio de Jack Kirby, probablemente el mejor dibujante de su generación, que diseñó a Cíclope, Bestia, Ángel, Iceman, Jean Grey y el Profesor X. Antes había dado vida a los Cuatro Fantásticos, el primer equipo de héroes de la editorial.

