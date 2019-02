Desgrammificado / Conexión sonora

Nunca los premios Grammy me habían generado tanta desazón y falta de interés. No sé, pueden acusarme de desactualizado o intransigente, pero estoy seguro de que tanto nombre que me dice poco o nada me invita a cualquier otra experiencia televisiva mañana domingo en la noche, que a la transmisión de la ceremonia de entrega de los gramófonos dorados.



No se trata de una negativa a los cambios. Durante años, el preciado galardón fue motivo de polémica porque, como decían y dicen los expertos, nunca gana el artista, canción o álbum que lo merece. ¿Qué emoción hay ahora, cuando las cuatro principales categorías tienen cada una la absurda cifra de ocho nominados?

Y además, la experiencia del espectáculo en la noche de gala, año a año, se ha vuelto más insulsa y aburridora.



Los artistas bien lo saben: el Grammy es uno de esos momentos que permiten inflar el ego del mundo musical, en particular aquel que no se ve. Es el summum de la palabrería que lo anticipa, o mal llamado lobby, que corre por cuenta de ejecutivos, productores, amigos de este, colegas del otro.

Además, estos premios siguen sumidos en tristes realidades como aquella de galardones que se reciben con un irrisorio 15 por ciento de los votos.



Estamos en 2019, y las cosas han dado la vuelta. Hay un fuerte distanciamiento global entre la radio musical y lo que en verdad escucha la gente. Se ha empoderado a las plataformas de streaming. Y estas reflejan una cosa; la radio, otra, y las ventas de discos, otra.



No hay un consenso como ocurría antaño, cuando, a su manera, lo que sonaba en radio impulsaba la venta de los discos, las canciones, los artistas. Y luego, como por una lógica conmutativa, se traducía en estos premios.



Que a solo tres días las grandes figuras para esta gala de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, Kendrick Lamar, Drake y Childish Gambino, hayan declinado sus actuaciones en esta, como también lo ha hecho Ariana Grande luego de que los productores del espectáculo le prohibieron cantar 7 Rings, su tema número uno en Spotify en el mundo entero, hablan claramente de que el vínculo estrecho entre los artistas y esta fiesta de la música ya es cosa del pasado.



DANIEL CASAS

Periodista musical @danielcasasc​