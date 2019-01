‘Desconocidos’, el regreso a escena de Camilo Echeverry

Desconocidos marca el regreso a los escenarios de Camilo Echeverry. El preadolescente simpático, que en 2007 conquistó a los jueces y el público en un reality televisivo se alejó de los reflectores para dedicarse a escribir canciones, algo que floreció su máxima pasión en el campo de la música.

“Gracias a Dios es un trabajo desconocido. Porque eso permite que sea más tranquilo, más pegado a lo que debería ser la raíz de esta industria: creación, ideas, renovación, riesgos”, cuenta Echeverry en una charla con EL TIEMPO.



Suena irónico, pero durante esa suerte de anonimato, su nombre se posicionó como uno de los escritores de éxitos tan famosos como Sin pijama, interpretado por Becky G y Natti Natasha; Pa’ dentro, de Juanes; Ya no tiene novio, de Sebastián Yatra, junto a Mau y Ricky Montaner, así como Mi mala, de los hermanos Montaner con Karol G.

“Es un oficio muy bonito, que me permite jugar a tener múltiples personalidades: un día puedo ser un artista vallenato y al otro, uno de trap. Yo no voy a cantarlas, pero C. Tangana o Becky G lo harán. Es un juego interesante, que me permite versatilidad y reinventarme”, cuenta Echeverry.



Desconocidos persigue el éxito de Mi mala y Ya no tiene novio, temas en lo que el paisa, de 24 años, compartió en la parte creativa con los hijos de Ricardo Montaner, quienes además de sus socios musicales son sus cuñados (este año, Camilo se casará con Evaluna).



Con ellos ya llevaba un tiempo compartiendo como escritores de canciones, “pero nos debíamos una canción juntos y fue tan clara, apenas la escuchamos nos dimos cuenta de que era lo que queríamos”.



El videoclip de Desconocidos ya supera los 132 millones de vistas en YouTube.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO