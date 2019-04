Conexión Sonora / Juanes, sí, Juanes

Me viene a la cabeza el recuerdo de un conocido muy enemigo de la salsa y los ritmos latinos, pero que se embelesaba con el tema 'Guajira' de Santana, porque eso sí era rock. Hay quienes vociferan por 'La Camisa Negra', pero se hinchan cantando 'El Album' o 'Baracunatana' de Aterciopelados, o se deleitan “Sabor A Mí” en la versión de Monsieur Periné.



No entraremos en la ya vieja discusión de qué es y qué no es rock. Pero son curiosas las reacciones negativas ante el anuncio de la presencia de Juanes en el festival Rock al Parque, que celebrará su edición 25. Y es que negar la importancia de Juanes en el ámbito del llamado rock latino o que el festival sea un espacio propicio para verlo en su escenario es absurdo.

En el primer renglón, y sólo como ejemplo, el cantautor paisa guarda en las repisas de su casa la no despreciable cifra de 24 premios Grammy Latino y dos Grammy americanos. No vamos ahora a preciar o menospreciar dichos premios, pero lejos de connotaciones, hablan de su importancia en el mercado latinoamericano de la música. Eso coloca a Juanes en esa misma estantería mundial en la que tenemos a Shakira y Carlos Vives, que son tan grandes en popularidad como él.

En el segundo, cierto es que Juanes es un verdadero exponente de la fusión musical. Su carrera abrió como parte líder del grupo de 'trash metal' de Medellín, Ekhymosis, que él mismo transformó en una banda de sonidos pop rock en fusión con ritmos colombianos y que logró su mejor momento en esa onda en 1994 con 'Ciudad Pacífico'.



Luego, como solista, arrancó con una sólida propuesta de rock pop a la que lentamente fue incorporando ritmos populares en algunas de sus composiciones, siendo la más famosa 'La Camisa Negra'.



Su última aventura sonora es un vallenato (sí, un vallenato), pero en la exploración de sus álbumes siempre se encontrará a un Juanes que no sólo es un virtuoso guitarrista, sino que hace rock, hace pop rítmico, balada pop, todo ello en ocasiones con matices experimentales. Todo ello es válido para que se suba a cualquier escenario y más de un festival que se asume incluyente, participativo y de libre acceso.

DANIEL CASAS

Periodista musical