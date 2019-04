Daddy Yankee lanza remix de su canción 'Con calma' junto a Katy Perry

Este viernes el artista y productor puertorriqueño Daddy Yankee lanzó el remix de su exitosa canción 'Con calma' junto a la cantante de pop estadounidense Katy Perry.



En días pasados, Yankee publicó en su cuenta de Instagram un pequeño adelanto de esta colaboración. Sin embargo, el artista no había aclarado la fecha de lanzamiento. La espera, por fortuna para sus seguidores, no fue larga.



"¿Cómo te llamas, baby? Out now ('fuera ahora', en español)", escribió el cantante en la madrugada de este viernes para anunciar el lanzamiento a través de su cuenta de Instagram.

En la canción, que estuvo bajo la producción de Play-N-Skillz y Scott Summers, Katy Perry canta en español. "¿Cómo te llamas, baby?", "Hola me llamo Katy" y "Con calma" se escucha decir durante la colaboración a la intérprete estadounidense que alcanzó el éxito mundial con canciones como 'Roar' y 'Firework'.



De acuerdo al portal 'Hits Daily Double', hace unos meses el equipo de Daddy Yankee contactó a Capitol Records, disquera de Katy Perry, para trabajar en conjunto en la versión remix de la canción. Y en efecto, como lo revela el portal 'Genius', Perry hizo parte del proceso de composición junto a Yankee y el productor Juan Rivera, más conocido como 'Gaby music'.



"Esto es lo que obtienes cuando un niño puertorriqueño y un chica de California se encuentran", escribió Katy Perry en su cuenta de Instagram. "Espero que esta canción les dé permiso para mover el 'pum pum'", añadió.

Yankee lanzó el sencillo original de 'Con calma' en enero de este año junto al cantante canadiense Snow. La canción, de hecho, es una versión urbana de 'Informer', una composición original del mismo Snow, quien accedió a trabajar con el puertorriqueño.



El sencillo original es un éxito respaldado por los números. En marzo, llegó a la primera posición del listado latino de la revista Billboard y en Youtube, a tan solo dos meses desde su lanzamiento, registra cerca de 650 millones de vistas.



El remix de 'Con calma' junto a Katy Perry ya está disponible en todas las plataformas de música por streaming. Por lo pronto, se desconoce si la canción contará también con un videoclip. Escuche la canción a continuación, en el video que Daddy Yankee publicó en su canal de Youtube.

