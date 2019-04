En Cupido falló, Pipe Bueno interpreta a alguien que renuncia al amor. En el video de la canción, el cantante llega con mariachis a interrumpir una boda. Más allá de la ficción del video, hay un juego distinto del artista con su voz, un sonido que atrae en medio de tanto reguetón en el ambiente.

Pero el colombiano ha incursionado también en lo urbano y no se inquieta, confía en la fuerza del género popular –ese hijo de la música mexicana que echó raíces en Colombia– y quiere llevarlo de vuelta a escenarios de Norteamérica.



¿Qué representa para usted esta canción?



Representa el sentimiento que puede estar guardado en mí: el día en que, jarto un poco con el amor, porque como que no me ha ido muy bien, de repente se encuentra uno en una etapa desértica en la que no hace clic con nadie... Echarle la culpa a Cupido es lo más fácil. Quería dar un mensaje diferente. Tampoco victimizarme. Por eso, en el video parece que sufro, pero soy el que interrumpe la boda. Creo que a veces nos gustaría ver en la vida real que algo así pasara. Al menos lo he pensado. Por amor haces cosas que jamás pensaste.



¿Se siente así o habla del personaje del video?

​

La verdad, es así. Me cuesta decirlo, pero cuando uno está despechado se nota. Si te fijas en la interpretación: canté con el corazón en la boca, con todo el sentimiento. Puse todo sobre la mesa para tocar fibras. Tiene arreglos y un mariachi contemporáneos.



El autor es Jessi Uribe...



Él me la envío; cuando la escuché dije: ‘¡Qué canción!’. Lo que hice fue terminar de escribirla, ponerle mi sentimiento para que fuera más mía.



Recordemos momentos que lo marcaron...



Tenía yo 17 años, estaba de pie en un escenario de San Cristóbal (Venezuela), llevaba un año de carrera y había 33.000 personas. Cantaban canciones que ni se sabían en Colombia. Eso fue increíble. Por la misma época, en Tuluá, canté ante 22.000 personas. Creí que iba a cantar con algún grande, y la sorpresa fue que venían por mí. Son cosas que te hacen entender que lo que haces vale la pena. Porque era muy joven, y muchos me decían que cómo iba a cantar despecho, si ni siquiera me habría enamorado.

¿Y un tercer momento?

​

La gira que hice con Vicente Fernández. Me llevó como telonero de su gira del adiós. Fueron diez conciertos, por Bolivia, Chile, Colombia y España. Pude compartir con él, con su familia. Cuando empecé, hace once años, algo así era para mí inalcanzable. Ahora chateo con Alejandro, saludo a don Vicente, grabo en su estudio.



¿Qué tanto se reinventa para el 2019?



Verán a un Pipe Bueno que en lo vocal les va a sorprender. Las experiencias vividas te hacen un poco más maduro. Entre lo popular y lo urbano, haré las dos cosas. Al que le gusta mi faceta ranchera, con la que me vio crecer, le voy a dar ranchera. Todo el año habrá sencillos. Lo mismo con los que les gusta la música urbana que hago. De fondo hay una promesa: este es el Pipe Bueno de ahora, uno que va con toda para México y Estados Unidos. Quiero izar allí la bandera de Colombia.



Sueña con conquistar México...



Lo bonito con México es que esta música popular que hacemos en Colombia viene de allá. Recibimos sus raíces con los brazos abiertos. Tiene que haber un momento en que sea recíproco: poder llegar allá y decir: ‘Soy un colombiano que ha amado y crecido con su música, y quiero homenajearla’.

LILIANA MARTÍNEZ POLO​@Lilangmartin