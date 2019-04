Madonna arruinó su oportunidad de superar el ninguneo de la industria

Hace unos meses, cuando se filtraron unas imágenes de Madonna y Maluma en un estudio de grabación, la expectativa por una colaboración musical entre el artista de reguetón colombiano (de 25 años) y la Reina del Pop era alta. A esto se sumó el hermetismo de ambos a la hora de entregar algún detalle sobre el proyecto, que mantuvieron en secreto hasta el pasado 17 de abril cuando publicaron 'Medellín'.

Maluma conoció a la estrella del pop durante los premios VMA's. Foto: Tomada de @maluma

La canción es el primer lanzamiento del álbum 'Madame X' de la artista (primer disco que saca desde la publicación de 'Rebel Heart', en 2015), de ahí que la colaboración no representara solo el ascenso de Maluma a las grandes ligas de la industria musical, sino también el regreso de la Reina del Pop, en este caso, echando mano del mercado latino y de la fuerte industria de la música urbana.



Madonna no es la única, en esta última semana Katy Perry y Daddy Yankee lanzaron la remezcla del reguetón 'Con calma', mientras que Alicia Keys se sumó a la canción del puertorriqueño Pedro Capó, titulada 'Calma'.

La canción 'Medellín', en la que Maluma canta en español, cuenta la historia de cómo Madonna estaba tomando una copa en Medellín, en medio de un sueño, mientras Maluma la seduce e intenta conquistarla.



"Tomé una pastilla y tuve un sueño. Volví a mis 17 años. Me permití ser ingenua para ser alguien que nunca había sido (...) Tomé un sorbo y tuve un sueño, me desperté en Medellín. El sol acariciaba mi piel, podría comenzar a ser otra", canta Madonna.



"Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora".



"Si sientes que hay un viaje en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Tú, tranquila, que estamos en Colombia".

Maluma y Madonna Foto: Instagram de Madonna.

Maluma también le dice a la estrella: "Si te enamoro en menos de un año, nos vamos pa' Medallo. Si te enamoro, aquí nos quedamos (...) nos casamos".



En redes sociales, los usuarios manifestaron sentirse confundidos por el resultado. Algunos la catalogan de ser "floja" y de no representar realmente el "espíritu latino". Otros, por ejemplo, se sintieron decepcionados porque consideran que esa no es la esencia musical de Madonna e incluso están los que se atrevieron a llamarla 'desesperada' por unirse a Maluma.



El periodista Juan Sanguino escribió recientemente en Vanity Fair que: "'Medellín' no ha conseguido entrar en el top 200 de Spotify. Los que se han molestado en escucharla se sienten, por lo general, más decepcionados que la crítica especializada. 'Medellín' suena a una mezcla entre 'Masterpiece' (una canción con la que Madonna ganó el Globo de Oro) y 'La isla bonita' como si 'La isla bonita' fuese versionada en clave relajadita para sonar en el hilo musical de una de esas cafeterías que te cobran el café a 5 euros. Esas cafeterías que presumen de ser auténticas y que son todas exactamente iguales. Y quizá eso es lo que ha impedido que 'Medellín' sea no ya número 1, sino siquiera una de las 200 canciones más escuchadas del fin de semana: Madonna ha sido excomulgada por el vaticano tres veces, pero para la religión del pop (donde ella es el padre, el hijo, el espíritu santo, la virgen, Maria Magdalena y Judas) su pecado definitivo ha acabado siendo hacer una canción genérica".

Maluma y Madonna. Foto: Instagram de Madonna.

Pero, la publicación va más allá y sugiere que a "Madonna le importa mucho más el público joven de lo que al público joven le importa Madonna. Ella nunca ha llevado bien la irrelevancia. Se pone nerviosa y se le nota".



En esto coincide un video del youtuber de reguetón Pablito Wilson que saldrá en los próximos días, que señala que "'Medellín' tiene un gran problema, es una canción que parece pretender revitalizar la carrera de Madonna no solo con el sonido de Maluma, sino con el 'clickbait' de sus fanáticos. Es decir, que todos vayamos a darle 'clic' o en este caso 'play', una y otra vez. A diferencia de los artículos periodísticos, se supone que uno de los objetivos de quienes hacen 'hits', es que la gente vuelva a las canciones, que las escuche todo el día y que las recomiende a muchos amigos. Y eso es difícil de lograr, cuando la composición parece haber sido desarrollada pensando únicamente en el público del artista que lanza el tema y no del que participa en él".



Para Wilson, esta era una oportunidad de oro: "No entiendo como Madonna perdió semejante oportunidad. Solo tenía que escuchar otras voces y hacer algo medianamente efectivo que pudiera ser convertido en tremendo palo. Tenía los medios, el artista. Enterrada por su ego", escribió en su cuenta de Twitter.

En serio, no entiendo como Madonna perdió semejante oportunidad. Solo tenía que escuchar otras voces y hacer algo medianamente efectivo que pudiera ser convertido en tremendo palo. Tenía los medios, el artista. Enterrada por su ego. — Pablito Wilson (@PablitoWilson) 17 de abril de 2019

Otras publicaciones han sido benevolentes, pero con Maluma. Por ejemplo, el medio especializado Pitchfork indicó que: "Es el reguetonero colombiano quien guía el camino, llevando la sensualidad de la canción con sus respuestas susurradas en español (...) Maluma se destaca, a través del canto real, como el corazón y el alma que realmente venden este sueño febril de amor joven. El coro se convierte una celebración alegre gracias a él. 'Medellín' podría terminar siendo un gran momento más para Maluma que para Madonna".



Pero, al igual que el público, los críticos musicales están divididos: para algunos la colaboración funciona de maravilla y es un buen sencillo pop.

Maluma y Madonna. Foto: Instagram de Madonna.

Por ejemplo, en The Guardian se publicó que "'Medellín' demuestra que Madonna está bien preparada para enfrentar las demandas de las tendencias musicales actuales al tiempo que incorpora estilos globales a su propio mundo. Para Madonna, parece que la era del 'streaming' puede acelerar su cambio de forma".



Para 'Variety', aunque el tema no esté propiamente hecho para ser bailado en una discoteca, "es una introducción sensual y prometedora a la última era de Madonna".



El periodista musical colombiano Alejandro Marín manifestó en sus redes que 'Medellín' es una gran canción de pop. "Qué pena con los puristas. Qué vergüenza con los 'haters'. Pero donde dispara la reina no falla el príncipe".



Qué gran canción de pop es ‘Medellin’. Qué pena con los puristas. Qué vergüenza con los haters. Pero donde dispara la reina no falla el príncipe. — Alejandro Marin (@themusicpimp) 18 de abril de 2019

A esto se suma el lanzamiento del video este miércoles, el cual fue grabado en Lisboa, Portugal, que contó con la dirección de Diana Kunst y Mau Morgó, dos grandes íconos creativos de la industria de la moda en el mundo. Megan Lawson quien ha trabajado con Madonna por varios años estuvo a cargo de la coreografía; ella también fue la creadora de todas las escenas de baile de la exitosa película 'La La Land'.

A diferencia de la canción, el video ha recibido muy buenos comentarios, incluso de esas mismas personas que se mostraron en contra de su sonido, pese a que este no muestra nada relacionado con la ciudad de Medellín.

Madonna ha hecho tremendo video. Recomiendo hacer esto cuando llegan al coro. pic.twitter.com/HH7iqj7wCv — Internet presenta: Dan. (@DanGamboaB) 25 de abril de 2019

Con humor, las redes sociales han hablado de la canción y del video. Se han creado miles de memes de esta colaboración, de hechos como que Madonna le lamiera el pie a Maluma y que ambos cantantes se besaran.



Mientras que las críticas continúan y los listados musicales dan su veredicto final, Maluma está feliz por haber cumplido uno de sus grandes logros; incluso subió a Instagram un video de sí mismo llorando mientras escucha 'Medellín'.

El paisa no solo logró hacer una canción junto a la Reina del Pop, sino dos canciones, pues como parte de 'Madame X', que se publicará el 14 de junio, también está incluida otra colaboración: la canción 'Bitch, I'm loca', que podría reivindicar la unión musical de los artistas o, por el contrario, sepultarla definitivamente.



Laura Guzmán Díaz

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@The_uptowngirl