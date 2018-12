¡Salud!, Darío Gómez y Alzate se toman una ‘Copita de licor’

Ya casi va por 1’500.000 reproducciones en YouTube el tema Copita de licor, y la cuenta sigue. La versión es de dos intérpretes de música popular de generaciones distintas, pero con el mismo sentir del despecho: Darío Gómez y Alzate.

El autor es este último, nacido en Medellín como Jorge Andrés Alzate. Cuenta que cuando la estaba escribiendo, hace unos 12 años, en Los Ángeles, lo único que pensaba al repasar las estrofas era que algún día la cantara Darío Gómez.



“El sueño se me cumplió”, cuenta Alzate, y agrega que, sin embargo, no fue él quien le pidió el dueto a Gómez, sino al contrario.



Con voz pausada, corbata negra y la sonrisa de siempre, el músico Darío Gómez lo ratifica. “Es que yo quería grabar con Alzate. Hace poco más de un año empecé a buscar a otros músicos populares para interpretar mis éxitos con ellos”, sigue.



Alzate continúa la conversación: “El maestro me dijo que quería grabar conmigo Nadie es eterno, su tema más reconocido. Yo, con mucho respeto, le pedí que fuera Copita de licor”, agrega.



Acto seguido, le cantó la primera estrofa, Gómez le pidió que siguiera, y aceptó el cambio.



“Esto es un trabajo de colegas”, afirma Gómez, uno de los pioneros del género popular en Colombia. Y más que imitado, el músico y su estilo han logrado que un buen número de artistas hayan seguido sus pasos.



“El estilo de Alzate es mucho más moderno, pero va por el mismo camino, lo importante es prolongar el género”, cuenta Gómez, nacido en San Jerónimo, Antioquia, en 1951.



Alzate, que desde niño estuvo en clases de piano (sus papás, misioneros cristianos, debían vivir en barrios muy humildes y complicados de Medellín y lo inscribieron en clases para que no se metiera con pandillas), oía la música de Darío Gómez que salía de las cantinas cercanas a las casas donde vivía con su familia.



Y aunque el rock era su género favorito, los temas de Gómez, así como del Charrito Negro, lo llevaron a enamorarse del despecho.



Con el tiempo y pensando en progresar, Alzate se fue a EE. UU. Llegó a Los Ángeles legalmente, pero no fue fácil adaptarse porque sobrevivir era duro, pese a que tenía varios trabajos.



En un callejón de la ciudad californiana al que llegó a dormir escribió no solo Copita de licor, sino sus más resonados éxitos; entre ellos, Maldita traición, que es de los que más regalías le da y que tiene más de 204 millones de reproducciones en YouTube.

Gómez también ha sido un hombre de números y de empresa. En el mejor momento de la industria musical creó Discos Dago, donde les dio cabida a los artistas populares y a los que despuntaban en otros géneros musicales.



La industria cambió, pero –como dice Alzate– “aunque la música es de ciclos, en el que hoy está la popular es muy bueno, llevamos unos cinco años fuertes”.



Gómez y Alzate siempre están en los carteles de los conciertos del género, y este año no es la excepción. Aunque no coincidirán en el día, ambos hacen parte de la lista de invitados a la Feria de Cali.



Alzate estará el 26 de diciembre, en el Despechonato del diamante de béisbol, en un versus con Pipe Bueno. Gómez, por su parte, hace parte del grupo de la Cantina, el 30 de diciembre.



Mientras llegan esos compromisos, promueven su canción, que ya está en plataformas, y Alzate cuenta que el video de Copita de licor fue cumplir otro sueño.

“Yo quería que fuera como si llegáramos a un bar a tomarnos unos tragos, pero solo Darío Gómez y yo, y así quedó”, dice.

Dos generaciones y un mismo despecho de dos hombres que son ídolos de un género.



