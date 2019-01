Shawn Mendes confirma que vendrá a Latinoamérica

Este miércoles, el cantante canadiense Shawn Mendes sorprendió a sus fanáticos latinoamericanos con un anuncio que hizo en su cuenta de Instagram: por fin llevará su gira a varios países de la región.

"Muy emocionado de poder presentar, finalmente, estos espectáculos", escribió en el mensaje.

Su gira por Latinoamérica iniciará en Sao Paulo, Brasil, el 30 de noviembre. Luego, seguirá su camino en Río de Janeiro (3 de diciembre); Buenos Aires, Argentina (6 de diciembre); Santiago, Chile (10 de diciembre); Lima, Perú (14 de diciembre); Monterrey y Ciudad de México (México), el 17 y 20 de diciembre, respectivamente.



Por el momento, no se han hecho más anuncios sobre si Mendes visitará algún otro país, incluido Colombia. Mendes empezó a darse a conocer entre 2012 y 2013 cuando subía versiones de canciones como 'Hey, Soul Sister', de Train, y 'As Long As You Love Me', de Justin Bieber, en la plataforma Vine.





Un año después, un representante descubrió su talento, a través de la versión que hizo de la canción 'Say Something', de A Great Big World, y fue así como Mendes firmó con una compañía discográfica; desde ese momento su carrera artística se disparó.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO