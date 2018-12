Un año literario que terminó sin Nobel

En el terreno literario y editorial, el 2018 terminó con un hecho inédito: por primera vez en siete décadas se postergó el anuncio de un Premio Nobel de Literatura. Así las cosas, el 2019 tendrá dos autores reconocidos con el máximo galardón de las letras, dotado con una bolsa de 850.000 euros (más de 3.100 millones de pesos).

La Academia Sueca afrontó este año su peor momento, desde su fundación en 1786. El escándalo estalló en noviembre de 2017, cuando un diario publicó la denuncia anónima de 18 mujeres, por abusos y vejaciones, contra el artista Jean-Claude Arnault, vinculado a la Academia a través de su club literario y esposo de una de sus miembros, Katarina Frostenson.



Todo esto obligó a un proceso de autoevaluación, en el cual intervinieron no solo los miembros de la Academia sino el primer ministro sueco y hasta el mismo rey Carlos XVI Gustavo.

Brillo histórico

En el campo editorial nacional, el género de la historia fue protagónico, al liderar con sus novedades los principales listados durante todo el año. Libros como Historia de Colombia y sus oligarquías, de Antonio Caballero, e Historia mínima de Colombia, de Jorge Orlando Melo, se convirtieron en fenómenos del mercado.



Con ellos también se destacaron La noche que mataron a Bolívar, de Mauricio Vargas; Colombia, historia de un olvido, de Enrique Serrano; Brújula para el mundo contemporáneo, de Diana Uribe, y Adiós a la guerra, de Patricia Lara.



Entre los extranjeros de esta temática, muy solicitados, estuvo la aplaudida trilogía de la millonaria estirpe del Renacimiento de los Médici (siglo XIV), del escritor italiano Matteo Strukul, que sería uno de los invitados estelares de la Feria del Libro de Bogotá, en el 2019.



Además, Leonardo Da Vinci, la biografía, de Walter Isaacson, de cara a la cercana celebración de los 500 años de la muerte del genial artista italiano.

Panorama nacional

En el campo literario sobresalió el masivo retorno a librerías de plumas nacionales reconocidas como Laura Restrepo (Los divinos), Tomás González (Las noches todas), Ricardo Silva (Cómo perderlo todo), Jorge Franco (El cielo a tiros), Pilar Quintana (La perra), Juan Gabriel Vásquez (Canciones para el incendio), Fernando Quiroz (La última cena), Piedad Bonnett (Donde nadie me espere) y Mario Mendoza (Diario del fin del mundo y Satanás, en una versión de novela gráfica).



En el ámbito internacional, los fenómenos literarios del año lo marcaron dos exresidentes de la Casa Blanca.



Por un lado, el debut en la literatura del expresidente Bill Clinton con su novela El presidente ha desaparecido, que escribió a cuatro manos con el afamado autor James Patterson. Y por el otro, la ex primera dama Michelle Obama con su libro testimonial Mi historia.



Varios best sellers volvieron a protagonizar los listados en ventas. Fue el caso de los españoles Santiago Posteguillo (Yo, Julia), María Dueñas (Las hijas del capitán), Javier Moro (Mi pecado) y Julia Navarro (Tú no matarás).



Con ellos también sonaron los estadounidenses John Grisham (El caso Fitzgerald), Stephen King (El visitante) y John Katzenbach, quien publicó Jaque al psicoanalista, la continuación de su exitosa novela El psicoanalista.



Otros de los autores más pedidos fueron el cubano Leonardo Padura (La transparencia del tiempo), el japonés Haruki Murakami (La muerte del comendador 1) y el suizo Jöel Dicker (La desaparición de Stephanie Mailer).

Ensayo y periodismo

Sin duda, la categoría de no ficción cada vez se adueña con mayor fuerza de los listados de libros más vendidos.



En el campo del ensayo y el periodismo, el fenómeno indiscutible en ventas fue el pensador contemporáneo israelí Yuval Noah Harari, cuyos libros ya son de culto desde hace varios años. Cómo no recordar De animales a dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, su más reciente y otro de los libros del año.



En esta misma línea de ensayo, ¡Sálvese quien pueda!, del periodista Andrés Oppenheimer, que reflexiona sobre las amenazas de los puestos laborales de hoy de cara a la robotización, también estuvieron entre los más demandados.



Otros de los que fueron noticia con sus publicaciones son el nobel peruano Mario Vargas Llosa (La llamada de la tribu), Enrique Santos Calderón (El país que me tocó), Juan Gossain (Las palabras más bellas y otros relatos), el exministro Alejandro Gaviria (Hoy es siempre todavía), Gabriel García Márquez (El escándalo del siglo) y William Ospina (El taller, el tiempo y el hogar).



