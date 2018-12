Monegasco, galesa, neoyorquino

Citas: “El cuadro monaguesco, en el que juega Falcao…” (Caracol), “Pese al mal presente que vive el conjunto monaguesco…” (RCN), “Las directivas del club monaguesco tomarían la decisión en las próximas horas” (Antena 2).

Comentario: Se oye y se lee con frecuencia en medios deportivos, especialmente de radio y televisión, el adjetivo monaguesco, como gentilicio de Mónaco.



El Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, registra en cambio la palabra monegasco, como ‘natural de Mónaco’. Convendría que redactores y narradores deportivos usaran este último, que es el tradicional.



Como dato curioso, el Diario de Sevilla (España) incluye en su archivo en línea un artículo titulado “Monaguesco”, en el que el marqués de Perales habla de la escuela monaguesca de economía, que no es otra cosa que la escuela de José Antonio Monago, en ese entonces presidente de Extremadura y hoy presidente del Partido Popular de esa comunidad autónoma. Así pues, monaguesco es lo relativo a Monago, mientras que monegasco es el gentilicio de Mónaco.



Otros gentilicios



Citas: “Aceptaron como regalo una invitación al Mundial de Rusia para asistir a cuatro partidos de la selección carioca” (El Diario del Otún), “Catherine Zeta-Jones, la actriz inglesa de 48 años, logró conquistar el corazón de Hollywood con su talento” (People), “Es la primera vez que el artista newyorkino (Marc Anthony) interpreta una canción de este género originario de República Dominicana” (El Heraldo).



Comentario: No hay tal selección carioca, pues carioca es el gentilicio de la ciudad de Río de Janeiro; fluminense, el del estado de Río de Janeiro, y brasilero o brasileño, el de Brasil. La selección a la que se refiere la cita es “la selección brasilera” o “la selección brasileña”.



Catherine Zeta-Jones es actriz galesa, no inglesa. Y el gentilicio de Nueva York no es newyorkino, sino neoyorquino.



Pleonasmo



Pregunta: ¿No es redundante el “¡Vamos todos juntos conmigo!” de Calzadilla?, Marta Rojas.



Respuesta: “Vamos” es inflexión del verbo ir, en el que quien habla se incluye, y más adelante reitera esa inclusión cuando dice “conmigo”. “Todos” es una invitación a que nadie se quede callado, y “juntos”, a que digan al unísono el nombre del programa (Yo me llamo). Se evitaría la redundancia quitando “conmigo”, idea que ya está expresada en el verbo.



Sin embargo, Ernesto Calzadilla lo dice así con el propósito de levantar el ánimo del público, lo que justifica la repetición, pues, aunque no agregue significado, agrega emoción.



Esa característica es lo que hace que una frase redundante se convierta en pleonasmo, figura de dicción válida, como lo son “En fuga irrevocable huye la hora” (DLE, 2014) o “Lo vi con mis propios ojos” (DLE, 2001).



FERNANDO ÁVILA

En Twitter: @fernandoavila52