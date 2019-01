‘Presume’ no es lo mismo que ‘presume de’ / El lenguaje en el tiempo

Cita: “Maluma presume su obra de arte en Instagram” (Caracol), “JLo presume su belleza natural y enamora a sus fans” (El Mundo).

Comentario: Presume, sin la preposición de, significa ‘supone’ (Diccionario de la lengua española, DLE, 2014), “El Gobierno colombiano presume que esos jefes del Eln se encuentran en Venezuela” (90Minutos), “Se presume que viajó en un avión venezolano” (El Nuevo Herald).



En cambio, presume de significa que ‘alardea’ o ‘se muestra muy orgulloso de sus cosas’ (DLE, 2014), “Karol G y Anuel AA presumen de sus lujosos autos” (RCN), “Trump presume de que la OTAN ha recaudado más dinero que nunca gracias a él” (El Diario), “Salma Hayek presume de tipazo en su imagen más sexy” (Hola).



Suprimir la preposición de en esta segunda acepción del verbo presumir es error que puede afectar el significado. No es lo mismo “El detective presume de que posee carros último modelo” (‘alardea de sus propios autos’) que “El detective presume que posee carros último modelo” (supone que alguien a quien está investigando tiene carros último modelo).



Lo peor es que el error se está difundiendo con gran profusión, especialmente en publicaciones de entretenimiento. Según el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, se trata de un uso mexicano. Según el Diccionario de americanismos, 2010, ya se ha extendido a Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

En Colombia se hace la diferencia entre “La policía presume que lleva oro” (‘sospecha’) y “La policía presume de que lleva oro” (‘alardea’), pero ya algunas publicaciones están cediendo al mal uso, que se puede corregir con la simple adición de la preposición de.En las citas iniciales, lo correcto es “Maluma presume de su obra” y “JLo presume de su belleza”.

Legajador

Pregunta: Cuando escribo “legajador”, el computador me subraya la palabra, y cuando la busco en el Diccionario de la lengua española, no la encuentro. ¿Es error?, Jorge Parra Rojas.



Respuesta: Es una palabra colombiana, que puede encontrar en el Diccionario de americanismos, 2010, con el significado de ‘carpeta para guardar papeles’.

Tiempo de reposición



Pregunta: “Escuchando una transmisión de fútbol, cuando el árbitro autoriza que los jugadores se hidraten en dos o tres minutos, el locutor dice que ese tiempo debe ser repuesto cuando finalice el partido. ¿Es correcta esa afirmación? Considero que no, pues si ya finalizó el partido, no hay opciones para reponer tiempo”, Fernando López Álvarez.



Respuesta: Usted tiene toda la razón. El tiempo se puede reponer cuando hayan finalizado los 45 minutos del tiempo correspondiente, el primero o el segundo.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

Twitter: @fernandoavila52