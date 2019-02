Hora de cambiar / Opinión

Sobre los premios Grammy celebrados el pasado fin de semana, surge la reflexión acerca de la vigencia y la capacidad de esta ceremonia para renovarse ante la profunda transformación de la música en el siglo XXI.

Empecemos con el nombre de Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, surgido en épocas en las que todos los instrumentos de una producción musical eran ejecutados por intérpretes reales. Hoy, la gran mayoría de premios, sobre todo en el reguetón, se obtienen con música programada, generada y editada en un computador con el esquema copy paste.



Estos equipos cuentan con grandes bancos electrónicos de sonido que se van distribuyendo a lo largo de la canción hasta completar la orquesta. Ya no hace falta contratar intérpretes para que toquen los instrumentos y en la mayoría de las producciones musicales solo se graban las voces, muchas de ellas también afinadas gracias a otro software que las hace sonar de maravilla, no propiamente por la técnica y el buen oído del intérprete.



Por eso, ya casi no vemos músicos de verdad en los shows de los Grammy, ahora llenan ese campo con muchos bailarines en la tarima.



De la industria discográfica como tal queda muy poco, los nuevos protagonistas de la distribución musical son las redes sociales y las compañías de streaming, abriendo el espectro de la audiencia a nuevos hábitos de escucha.



Ahora el volumen de ventas es intrascendente y solo cuenta la cantidad de clicks que recibe un videoclip para medir su éxito. Cabe anotar que ambas herramientas de medición son subjetivas y reducen la música a un ejercicio contable, no a una experiencia auditiva y emocional.



Mientras que la producción musical se vaya convirtiendo cada vez más en un proceso de maquillaje y embellecimiento computarizado de melodías pobres y de letras que solo hablan de apareamiento burdo y sin gracia, la industria seguirá manejando estos premios más como un reinado de belleza que como una celebración de la calidad musical.



Los buenos intérpretes no requieren de ninguna parafernalia para convencer al público, les basta con una guitarra, un micrófono y una buena historia. Sin embargo, las toneladas de dinero que mueven estos premios hacen que su transformación hacia la premiación –sin manipulaciones– del verdadero talento sea una ilusión de soñadores.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico

