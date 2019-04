Colaboraciones más grandes de artistas colombianos con megaestrellas

A propósito de la colaboración entre la Reina del Pop, Madonna, y el cantante de reguetón colombiano Maluma hacemos un recuento de algunas de las colaboraciones más recordadas entre artistas nacionales y estrellas de la música.

'Medellín', lo nuevo de Madonna y Maluma

Como parte de su nuevo álbum, 'Madame X', Madonna lanzará este miércoles una canción que hizo al lado del reguetonero paisa Maluma, que se titula 'Medellín'.



Lo que parecía imposible para el cantante paisa Maluma se hizo realidad: grabar una canción al lado de la Reina del Pop, Madonna, que se conocerá el 17 de abril.



La cantante compartió una imagen en la que aparece su nombre, junto al de Maluma, y otra publicación con la imagen promocional de la canción, en la que aparece abrazando al reguetonero.



Maluma compartió la misma fotografía, con el mensaje: "Esto parece increíble, aún no lo puedo creer pero sí, es una realidad. El 17 de abril lanzamos nuestra canción llamada Medellín. Medallo en el mapa, parceros".

Beyoncé se sumó a 'Mi gente', de J Balvin

El cantante colombiano J Balvin publicó una nueva versión de su éxito ‘Mi Gente’, en compañía de la reconocida cantante y compositora estadounidense Beyoncé.



En la grabación, la cantante interpreta en español frases como “la fiesta la llevo en mis genes” y “yo soy la reina de los nenes”. El video también está diseñado a manera de karaoke: los rostros de los cantantes se mueven sobre la letra de la canción al ritmo de la música.

El video alcanzó en sus primeras dos horas al aire más de 450.000 reproducciones en la cuenta de J Balvin y fue creado con el propósito de recaudar fondos para los damnificados que dejó el paso del huracán Irma y María en México, Puerto Rico y las islas del Caribe, señalaron ambos artistas en sus redes sociales.



Pero esto no es todo, el año pasado Beyoncé invitó al cantante colombiano a cantar esta misma canción en la tarima de Coachella.

Will Smith volvió al rap de la mano de Bomba Estéreo

El grupo musical Bomba Estéreo y Will Smith crearon un 'remix' del tema, original de la banda, conocido como 'Fiesta'. La canción es una mezcla de sonidos colombianos y electrónica.



La unión entre el actor y la agrupación nació cuando Smith se encontraba en Colombia y escuchó la canción en varios lugares del país y quedó encantado con la fusión entre electrónica y tropical, pero no sabía quién era el autor.



Semanas después encontró la canción en una lista de reproducción de su mánager y conoció que pertenecía a un grupo llamado Bomba Estéreo.

"Cuando supe que Will Smith quería colaborar en el 'remix' de la canción no lo podía creer", dice Simón Mejia, fundador de Bomba Estéreo, en entrevista con Billboard.



" La oportunidad de trabajar con Will fue mucho más allá de cualquier cosa que habíamos pensando. No es una unión tradicional, es algo mágico, agrega.



En el remix de la canción Will Smith rapea en inglés y en español.

Tras la presentación de su video musical completo, el actor estadounidense y la agrupación colombiana se presentaron juntos en la ceremonia de los premios Grammy latinos, en 2015.



"Es un honor para mí actuar en los Grammy latinos. El estar rodeado de tantos artistas que han tenido tanto impacto globalmente, me resulta emocionante", dijo Smith a la revista 'People en Español' ".

Juanes cantó con los Rolling Stones

Juanes se presentó en el concierto de los Rolling Stones, en Bogotá, en marzo de 2016.



"Les tenemos una sorpresa, alguien a quien queremos mucho, alguien de su país, nuestro parcero Juanes", así fue introducido por Mick Jagger en escena.

En una columna publicada en el diario ‘El País’ de España, el colombiano calificó de “única y memorable” la experiencia de cantar junto a Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, y mencionó lo que para él significó la visita de la legendaria banda.



“En varias oportunidades se los mencioné a los Stones, comentándoles que su visita a Colombia significaba más que un concierto de rock, que además del inmenso amor que les teníamos y lo que representaban para nosotros, su presencia era histórica y marcaba en términos de confianza una medida muy alta para el país”, contó el artista nacional en esa publicación.

Los ritmos latinos de J Balvin y Selena Gómez

J Balvin, Selena Gómez, Benny Blanco y Tiney Foto: Instagram J Balvin

Este año, J Balvin y Selena Gómez, estrella de la música pop, lanzaron 'I Cánt Get Enough', una mezcla entre el pop y el género urbano, en la que se deja ver la personalidad musical de los artistas involucrados. Con las voces de J Balvin y Selena Gómez, y la producción de Tainy y Benny Blanco, la canción acumuló más de 700.000 reproducciones en YouTube en unas 6 horas.

Juanes y Tony Bennet

Juanes cantó con Tony Bennet durante la entrega en Washington del premio al liderazgo del Atlantic Council para el colombiano. Foto: Reuters/ Archivo

En 2006, Tony Bennet publicó el trabajo discográfico 'Duetos' en homenaje a sus 80 años de vida, en el que participaron 18 de los más reconocidos y destacados cantantes del mundo entero, según una lista hecha por su hijo.



Entre los seleccionados, estaba Juanes, con quien compartió en la canción 'The Shadow Of Your Smile'.



En una entrevista con La W, Bennett había dicho que desde que escuchó al paisa por primera vez "me pareció que era un cantante muy profesional que canta con el alma".



Además, en 2013, ambos cantaron su canción durante la entrega en Washington del premio al liderazgo del Atlantic Council para el colombiano.

J Balvin y Pharrell Williams

En 2016, el artista paisa hizo la canción 'Safari', junto a su amigo Pharrell Williams. La canción ya acumula más de 700 millones de reproducciones en Youtube.

Rihanna se sumó a Shakira

En 2014, Shakira lanzó 'I Can't Remember to Forget You', junto a la megaestrella Rihanna.



"Es todo un lujo para mí porque Rihanna es una de las artistas más importantes en el mundo, pero ha sido también muy lindo conocerla desde el punto de vista humano porque es una persona yo creo que muy sencilla y muy cálida con todos. Así que fue muy bonito trabajar con ella”, había dicho Shakira.

La canción ya lleva más de 900 millones de reproducciones en Youtube.

Dos colombianos: Maluma y Shakira

Los cantantes se unieron en tes ocasiones: para las canciones 'Chantaje', 'Trap' y 'Clandestino', las cuales tuvieron muy buena recepción del público.

Gustavo Cerati invitó a Aterciopelados a cantar

En marzo de 1996, Gustavo Cerati y Andrea Echeverri cantaron 'En la ciudad de la furia', como parte de la la grabación de 'Comfort y música para volar' de Soda Stereo, en Miami.



"Queremos invitar a una amiga, se llama Andrea, de Aterciopelados", dijo cerati.

Cerati considera que de los muchos solos de guitarra que creó para la canción, el que más le gustó fue el que hizo para el unplugged, en la versión a dúo con Andrea Echeverri.

Manu Chau se unió a proyecto de Doctor Krapula

“Con Manu Chao nos hicimos muy cercanos la vez que vino a dar un par de shows en Bogotá –explica el guitarrista Germán Martínez–, y ahí empezamos a hablar de la preocupación por la pérdida de nuestras tradiciones indígenas y por ceder nuestro territorio. Ahí entró al proyecto Abre Sierra y de ahí quedó esto, que lo actualizamos, y lo pusimos en contexto con el Amazonas”, dijo la banda en 2014. El resultado fue la canción 'Seinekvn'.

J Balvin y Ariana Grande

La artista pop invitó al colombiano a participar en una 'remezcla' de 'The Way', en la que ambos artistas cantaron en español.

Shakira y Beyoncé

En 2007, la colombiana colaboró en la canción 'Beautiful Liar', del álbum 'B’Day' de la artista estadounidense. El sencillo fue un éxito comercial, siendo la número uno en descargas en varios países de Europa.

Justin Bieber llamó a J Balvin

Durante su paso por Colombia, Justin Bieber se dio cuenta de la fuerza del reguetón y quiso ponerle ese ritmo a su música, así fue como J Balvin participó en la remezcla de 'Sorry'.

En 2016, J Balvin se presentó en Los Ángeles e invitó al canadiense a la tarima..

David Guetta grabó dos canciones con J Balvin

En 2018, Guetta publicó como parte de su álbum '7', las canciones 'Para que te quedes' y 'Say My Name'.

En entrevista con EL TIEMPO, Guetta había dicho que: Con él ocurrió algo extraordinario. Antes de que el reguetón y la música latina se pusieran de moda en todo el mundo, mi novia, que es cubana, me hacía escuchar mucha música latina, incluida la de J Balvin. Hace tres años, hicimos una sesión de grabación con él y creamos una canción, 'Para que te quedes'. En esa época, estaba en un periodo de mi vida en el que dudaba de mí mismo, como les ocurre a muchos artistas cuando tienen éxito. Cuando estás en la cima de tu carrera, temes que esto se acabe y eso bloquea tu creatividad. Y como un idiota, en vez de haber confiado en mis instintos y lanzar el álbum, no lo hice. Finalmente, después del éxito de temas como 'Despacito' y 'Mi gente', que han cambiado la música mundial, me dije ‘qué estúpido soy, tengo un álbum que está listo y no lo he sacado’. Sin embargo, con J Balvin seguíamos teniendo una buena relación y grabamos 'Say my name', que va a ser un éxito total. Tengo que decir que respeto mucho a J Balvin porque, a pesar de todo su éxito, siempre está muy involucrado en la concepción de un álbum, mucho mas allá de su trabajo como cantante.

