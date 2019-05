Los caminos de ‘Chabuco’ están llenos de música

Con canciones incluidas en sus discos Clásicos Café La bolsa, De ida y vuelta y Encuentros, el cantante costeño Chabuco estará hoy en el Teatro ABC de Bogotá.

Hijo del guitarrista vallenato Hugues Martínez, Chabuco, de 44 años, tuvo la influencia de la música y las artes en general desde muy temprana edad. Tanto él como sus hermanos recibieron esa herencia.



Chabuco se inició en el vallenato desde muy joven, pero su pasión por la música lo ha llevado a experimentar, además, con géneros como el jazz, bossa nova y samba, entre otros.

Además, no ha estado ajeno al mundo de los sonidos gitanos, y con José Miguel Carmona, exintegrante de Ketama, hizo el disco De ida y vuelta.



Sobre Encuentros, su más reciente disco, el músico dijo hace poco en este diario que “es toda mi música. Abarca desde mis raíces, la música de los juglares, la que me dejó mi padre como herencia, con la que yo crecí, y la que me ha abierto las puertas para conocer otras sonoridades, hasta donde he podido llegar y los maridajes que he podido hacer”.



De todas maneras, Chabuco reconoce que su gran punto de partida sonoro siempre será el vallenato. “A donde quiera que vaya, este género es y será mi base”, ha dicho.

José Darío Martínez Acosta, nombre real de Chabuco, siempre recuerda las madrugadas en su casa, “las parrandas que mi papá hacía con Escalona, Colacho, Diomedes y otros, y el significado de la brisa, el palo de mango y todo eso. Esa es la única herencia que yo tengo”.



La casa en el aire, Ausencia, Amor sensible, El cantor de Fonseca y El almirante Padilla son algunas de las canciones que se oirán en el concierto de esta noche.

¿Dónde y cuándo?

Hoy a las 8 p. m. en el Teatro ABC. Calle 104 n.° 17-22, Bogotá. Informes en el teléfono 5936300 y en la página tuboleta.com.



REDACCIÓN CULTURA​@CulturaET