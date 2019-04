Los maridajes musicales de Chabuco se escucharán en vivo, en Bogotá

Un viaje musical a través de las canciones que han formado parte de sus tres álbumes; sus experimentaciones en distintos géneros y, a veces, las fusiones que parecen imposibles; los clásicos vallenatos que todos hemos cantado.



Chabuco adelanta lo que será su concierto del próximo 9 de mayo en Bogotá, donde interpretará temas de Clásicos café La bolsa; De ida y vuelta, que hizo en el mundo gitano con José Miguel Carmona (Josemi Carmona, exintegrante de Ketama), y Encuentros, su más reciente producción, en la que une el vallenato con la bossa nova, la samba y el jazz.



“Es toda mi música. Abarca desde mis raíces, la música de los juglares, la que me dejó mi padre como herencia, con la que yo crecí, y la que me ha abierto las puertas para conocer otras sonoridades, hasta donde he podido llegar y los maridajes que he podido hacer”, cuenta.



Casi un año después del lanzamiento de su tercer álbum, y de haber estado de promoción en Miami, Nueva York y Los Ángeles, Chabuco regresó hace algunas semanas con la presentación del videoclip de su versión del clásico El cantor de Fonseca, que fue grabado en vivo en el teatro ABC, el mismo sitio que albergará su espectáculo en mayo.

Para el cantante y compositor, nacido hace 44 años, las canciones que ha grabado son los recuerdos de su infancia, “homenajes que me gusta llevar a lugares en los que he incursionado; por ejemplo, el bolero o la salsa”.



“Lo que sí es innegable es que el vallenato hace parte de mi ADN”, dice contundentemente el hijo del fallecido guitarrista Hugues Martínez, uno de los juglares más importantes del género.



“Él peleó y puso el pecho durante muchos años por este folclor. A donde quiera que vaya, el vallenato va conmigo, es mi base”, asegura José Darío Martínez Acosta –conocido como Chabuco–.



Y agrega: “Soy lo que soy por las madrugadas allá en mi casa, por las parrandas que mi papá hacía con Escalona, Colacho, Diomedes y otros; por la brisa, el palo de mango y todo eso. Esa es la única herencia que yo tengo; soy lo que soy por eso”.



Parte del repertorio que se escuchará en la noche del 9 de mayo en la capital incluye La casa en el aire, Ausencia, Amor sensible, El cantor de Fonseca o El almirante Padilla, cortes del disco Encuentros.



“Yo sigo teniendo alma de viejo y sigo haciendo mi música como la quiero hacer, gracias a Dios. Lamentablemente, hoy muchos se vuelven famosos si hacen un escándalo y no porque toquen un buen acorde o interpreten bien una canción”, dice Chabuco, tras adelantar que su show estará pronto en Medellín y Barranquilla.

DÓNDE Y CUÁNDO

Chabuco en concierto en Bogotá. Jueves 9 de mayo, 7:30 p. m., en el Teatro ABC, calle 104 No. 17-22. Entradas 95.000 pesos (VIP) y 75.000 pesos (Platea), disponibles en www.tuboleta.com

CULTURA@CulturaET