Vives: ‘Celebro que la publicidad se use al servicio de la identidad’

Cuando Carlos Vives anunció que estaba buscando una canción que condensara la esencia del país, el público estaba lejos de imaginar que, además de dar un paso más allá en su cruzada sobre el fortalecimiento de la colombianidad a partir de la música, el tema tendría también un vínculo comercial con el lanzamiento de Andina, una nueva cerveza en el mercado colombiano.

El nombre de la cerveza se oye entre las estrofas de Déjame quererte. Esta relación se hizo evidente el jueves pasado, durante el lanzamiento de la bebida. El efecto reunió tanto elogios como críticas. Muchas obedecen a la idea generalizada sobre un deber ser acerca de la distancia entre arte y marketing. Sobre este tema, Carlos Vives dialogó con EL TIEMPO.



¿Cómo se dio esta estrategia de unir la canción a la marca?



Detrás de Déjame quererte había un sueño: el de unir a Colombia en una sola canción. Era algo que hace mucho quería hacer, y registrarlo en documental. Mostrar que aunque nos empeñamos en clasificarnos en géneros y sonidos, la música es una sola. Cuando Central Cervecera me buscó nació esta alianza, pues entendimos que unidos podíamos construir un mensaje de esperanza y de unión.



No es la primera vez que hace alianzas con marcas. ¿Cómo las evalúa?



En tantos años de carrera artística, mi labor ha sido la de enviar un mensaje positivo de Colombia al mundo. Como embajador de nuestra música he recibido invitaciones para impulsar iniciativas públicas y privadas que se identifican con mis letras. Esto es motivo de orgullo.



Celebro que la publicidad se use al servicio de la identidad; si todos camináramos en ese propósito, sin duda tendríamos un mejor país. Esta alianza va más allá del documental, la canción y el lanzamiento de Andina. Contempla también un trabajo conjunto en Tras la Perla, la fundación que tenemos para promover la calidad de vida en Santa Marta y sus zonas de afluencia. Habrá una importante cooperación encaminada a descubrir el potencial de la ciudad. Para hacer que las cosas pasen debemos sumar esfuerzos, y esto incluye a los privados.

¿Qué tan comercial debe verse la imagen de un artista?



Además de músico soy publicista, me hice en la publicidad y entiendo la importancia de conectarse con el público a través de estrategias. Los artistas hemos servido a la publicidad así como la publicidad le ha servido a la música, es una alianza natural.



Para mí, lo importante es que exista coherencia. Solo hacemos alianzas con empresas o marcas con las que sentimos que hay intereses comunes de fondo, como esta con Andina, que es una exploración para conectarnos desde nuestra diversidad. Reitero: ¿qué mejor que poner la publicidad al servicio de la identidad?



¿Por qué no decir desde el principio que ‘Déjame quererte’ tenía, como objetivo adicional, identificar a una marca?



Déjame quererte es el resultado de la búsqueda por lograr unir a Colombia en una canción mezclando los ritmos andinos con Velo de Oza, llaneros con el Cholo Valderrama, raizales con Elkin Robinson, palenqueros con Kombilesa Mí y del Pacífico con Cynthia Montaño, con los acordeones de nuestra costa Caribe. El objetivo es el mismo, la exploración fue genuina, lo que no dijimos antes fue que Andina lo hizo posible.



En estos tiempos de polarización, quisimos trabajar en lo que nos une: crear una canción que representara la colombianidad, para luego darle la bienvenida a una cerveza donde cabemos todos, entendiendo que la diversidad no solo suma, sino que multiplica. La forma como se implementó la estrategia era parte de la expectativa.



Una semana después, ¿cuáles son las conclusiones?

Para nosotros, esta alianza es una muestra de que unir esfuerzos para un gran propósito ofrece resultados extraordinarios.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@CulturaET