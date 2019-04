The Weeknd, Travis Scott y SZA harán parte de 'Game Of Thrones'

De acuerdo a información publicada por el medio especializado Pitchfork, los artistas The Weeknd, SZA, y Travis Scott trabajaron en un proyecto musical para la popular serie de HBO, 'Game Of Thrones'.



Un colaborador cercano al proyecto confirmó que habrá una nueva canción que se lanzará dentro de la octava y última temporada de la serie.



Según esta fuente, 'Game Of Throne' le pidió a The Weeknd grabar la canción para los fanáticos. Luego, el artista trajo a SZA y a Travis Scott.



The Weeknd y Travis Scott trabajaron previamente en la canción 'Wonderful', que hace parte del LP 'Birds in the Trap Sing McKnight', de 2016.



