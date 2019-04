La banda coreana BTS iguala un récord de los Beatles

La banda surcoreana de K-pop BTS logró ubicar uno de sus álbumes por tercera vez en el número 1 de la lista Billboard 200. Se trata de 'Map of the Soul: Persona', que logró vender 230,000 copias en Estados Unidos durante la semana del 19 de abril.

La lista Billboard 200 registra los discos más populares de cada semana en Estados Unidos, basada en una multi métrica de consumo, realizada por la empresa Nielsen, compuesta por la venta tradicional de álbumes y canciones y su equivalente en 'streaming'.



De las 230,000 ventas de su nuevo trabajo, 196.000 corresponden a ventas de álbumes, lo que significa la mejor marca de su carrera.

Con estos números, BTS iguala una marca que habían alcanzado por última vez Los Beatles: un grupo que lograr ubicar tres álbumes en el número 1 de la lista en tan solo un año. Entre 1995 y 1996, el archivo del cuarteto de Liverpool lanzó tres antologías, que debutaron liderando el listado de Billboard.



Además, es el primer grupo que acumula en tan corto tiempo tres números 1, luego de que The Monkees lo hiciera en 1967, en tan solo nueve meses, con sus trabajos 'More of the Monkees', 'Headquarters' y 'Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones LTD'