La banda británica Foals también llega al Estéreo Picnic

La agrupación de rock cerrará el círculo de grandes bandas en la X Edición del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril en el Parque Deportivo de la 222 en Bogotá.



Con elementos de rock, electrónica y texturas que acarician al pop, Foals es ya de la casa. Se ha presentado en Colombia antes y ya estuvo en una de las ediciones del Estéreo Picnic (2013).

Para esta edición del encuentro musical, se presentarán el domingo 7 de abril, a la vez revelarán algunos de los sonidos de su nueva producción discográfica ‘Everything Not Saved Will Be Lost: Part 1’, que se lanzará el próximo 8 de marzo. Y la segunda parte del disco verá la luz en el otoño de 2019 (entre septiembre y octubre).



"De Colombia sé que la gente es muy divertida y amable. Mi novia me lo dijo, pues ella visitó hace un tiempo a Medellín", dijo una vez en una entrevista con EL TIEMPO Yannis Philippakis, quien es el cantante y guitarrista.



"Siempre nos preocupó hacer música que importara y es impresionante saber que lo que hacemos puede dar un poco de color a la vida de muchos. Eso nos hace afortunados y también ha dado un giro a nuestras vidas", afirmó en ese momento.



Foals se suma a The Prodigy, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Sam Smith, como los cabezas de cartel de la edición del festival que celebra una década.



“Escribimos toda nuestra música en Oxford, pero queríamos buscar este sonido (...). Queríamos un sabor nuevo al de nuestro pequeño cuarto en Inglaterra y este estudio es sensacional, le mete espíritu a la grabación (...); muchas bandas quisieran tener esto, tenemos suerte porque llegamos al punto en que la discográfica se la juega por invertir de esta forma”, aseguró el baterista en otra charla con EL TIEMPO, cuando lanzaron en su momento What Went Down, uno de sus álbumes más roqueros.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO