En Cartagena, la música vivió una fiesta cósmica

La ópera ‘Così fan tutte’, de Mozart, y la suite orquestal ‘Los planetas’, de Gustav Holst, fueron las últimas notas del Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, que este domingo finalizó su edición número trece y tuvo como tema central la ‘Armonía celeste’.



La apuesta del concepto curatorial fue relacionar la ciencia, las estructuras matemáticas y hasta la astronomía con la música, impregnando así todos los programas, que tenían como protagonista a Bach, pero también incluyeron a variados compositores como Stravinsky, Beethoven, Ligeti, Bartók y Philip Glass, entre otros.

“Fue un poco difícil hacerle entender al público, pero era un desafío interesante y pienso que a la gente le gustó –dijo Antonio Miscenà, director del Festival–. Los organizadores nos tenemos que arriesgar, con conciencia y con conocimiento. Para mí, nos atrevimos bien y la gente lo siguió”.



Entre los invitados se destacaron la pianista canadiense Angela Hewitt y conjuntos internacionales como la Philharmonia Orchestra de Londres, quizás la figura principal de esta edición, que estuvo bajo la batuta de Natalie Murray Beale. “Parece que sonara como un solo instrumento”, destaca Miscenà sobre la agrupación, de la que varios integrantes también hicieron parte de la Orquesta Supernova, complementada con jóvenes artistas colombianos, que protagonizó el concierto de clausura.



El director del festival dice que uno de los mejores momentos de la Philharmonia fue su interpretación del ‘Divertimento para orquesta de cuerdas’, de Bartók. “Pegó al público al asiento durante 25 minutos. Si esta pieza no hubiera sido interpretada perfectamente como lo han hecho ellos..., no era fácil capturar la atención del público; sobre todo la música contemporánea, si no es bien ejecutada, es un problema”, añade.

Otro punto alto fueron las presentaciones de los solistas de la English Baroque, con sus virtuosas interpretaciones del repertorio de Bach con instrumentos de época. Dirigidos por Dinis Sousa, estos astros del barroco impresionaron con su aproximación a obras como el ‘Concierto brandemburgués n.° 5’ y el ‘Concierto para violín y orquesta en re menor’.



Entre los experimentos sobresalió el cuarteto local New York Polyphony, cuyos integrantes parecían respirar bemoles y sostenidos en vez de oxígeno.



Los invitados colombianos tuvieron una nota alta, como fue el caso de la soprano Julieth Lozano, que se gozó su papel de Despina en ‘Così fan tutte’ e hizo disfrutar al público con su voz y sus recursos actorales.



La Filarmónica de Medellín, que también actuó en la ópera, además había inaugurado la ‘Serie latinoamericana’ en un concierto en el que se estrenaron dos obras que comisionó el festival: ‘Concierto para piano y orquesta de cuerdas’, ‘H20’, del italiano Carlo Pedini, y ‘Rapsodia a los cuatro elementos, para violonchelo y orquesta de cuerdas’, de Jorge Pinzón.



Entre las promesas, la Filarmónica Joven de Colombia mostró los frutos de su proceso de formación con la energética interpretación de ‘La consagración de la primavera’, de Stravinski. La programación se complementó con actividades académicas y pedagógicas, como las conversaciones musicales de Giovanni Bietti, y el Centro de Experiencias, que mostró experiencias que mezclan nuevas tecnologías y música.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

Cartagena*

En Twitter: @YhoLoaiza

*Por invitación de la Fundación Salvi