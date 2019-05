‘He sido un fanático de Morat’: Andrés Cepeda

Se trata del tercer lanzamiento del próximo álbum de Andrés Cepeda –después de Te voy a amar, al lado de Cali y el Dandee, y Magia, con Sebastián Yatra- que verá la luz hasta cuando se hayan estrenado los diez cortes que lo integran de forma individual.



“Queremos darles más vida a las canciones, más tiempo de ser escuchadas, promovidas (…) Faltan dos colaboraciones más y cinco temas que canto solo”, adelanta Cepeda en entrevista con EL TIEMPO.



A continuación, la génesis de Déjame ir, que acaba de estrenar su videoclip con final interactivo. La exitosa agrupación juvenil Morat se presentará en junio en Bogotá, en dos fechas que ya tienen agotada la boletería.



¿Cómo llega a los chicos de Morat?



Me encanta lo que hacen, esa mezcla de rock y folk con letras muy románticas. Me siento identificado, me lleva a pensar en mis años en Poligamia cuando trabajaba en una banda y las decisiones se tomaban en grupo, es un trabajo creativo un poco diferente a lo que pasa cuando somos solistas.

Esta colaboración con los chicos de Morat me hizo sentir como en casa, me transportó a esas épocas.



Todo esto nació hace como dos años, gracias a mi esposa; por ella conocí la música de Morat, me hice su fanático.



¿Y el origen de la canción?



Cuando estaba en el estudio con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, haciendo la canción Te voy a amar, ellos me dejaron escuchar algo que estaban haciendo con los muchachos de Morat.



Déjame ir era uno de esos tracks inconclusos. Así que les pedí que me contactaran con los chicos, para que me la dejaran para mi álbum.

La grabé, me gustó, pero le faltaba algo: la canción tenía el ADN de Morat, los coros que ellos acostumbran a hacer, sus guitarras....así que los llamé y la grabamos todos juntos.



¿Y la idea del videoclip?



El video se rodó en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, porque nos permite contar la historia, protagonizada por Laura Perico y Miguel González, que interpretan a dos actores que vienen a un casting para una obra de teatro. Se enamoran y cuando ya están en la cima de su carrera a ella le llega la oportunidad de hacer una película en París, allí se le plantean al espectador un final abierto, la gente puede pensar qué debería hacer la pareja: que se queden juntos o que ella viaje a cumplir su sueño.



Esta idea nos permite reflexionar sobre si el amor debe ser generoso y noble, o al contrario, puede ser egoísta.



Todas estas colaboraciones lo conectan con nuevas audiencias…



Cuando empecé a hacer el álbum, me encontré en los estudios con gente joven, a quienes admiro, y me empiezo a dar cuenta de que a la gente le encantan las colaboraciones y que puedo hacer esos vínculos y lograrlas.

Además son procesos que me enriquecen, me divierten, aprendo mucho de estos pelados. Y de paso, me permiten llegarle a un público nuevo y joven con mi música.

El experimento me ha salido muy bien, estoy muy contento no solo con el alcance que han tenido las canciones, sino con el resultado musical.

CULTURA

@CulturaET