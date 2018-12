El hombre que se inventó la agrupación Los 50 de Joselito

El primer contrato para sacar los discos compactos (CD) de la agrupación Los 50 de Joselito, con la casa disquera FonoCaribe, se firmó en una servilleta. Era un viernes de septiembre de 1998. Tres meses después habían vendido 1’200.000 copias de ese primer trabajo discográfico, titulado Legando una tradición.



Así lo recuerda hoy, 20 años después, Álvaro ‘Chocolate’ Quintero, uno de los cerebros de la creación de esta orquesta de música tropical, que todos los diciembres, religiosamente, saca una nueva producción musical para poner a bailar a los colombianos.

EL TIEMPO habló con Quintero sobre este éxito sonoro asegurado todos los fines de año. Cuenta cómo, gracias a esta agrupación, ha podido conocer más de 25 países en el mundo y en uno de esos viajes entabló amistad con un australiano que tenía guardada toda la colección discográfica de Los Joselito.



Los invitamos a leer esta entrevista, no sin antes poner de fondo las canciones Dame tu mujer José, El pájaro amarillo y Árbolito de Navidad, en la voz de Los 50 de Joselito.



¿De dónde surge la idea de crear esta agrupación?

​

Nació en la estación de radio La Z, 92.9 FM, en el año 1998, cuando Raúl Campos y yo pensamos en la necesidad de hacer un grupo juvenil que rescatara esa música de los años 50, específicamente el vallenato que se tocaba con guitarra.



Pero ¿se basaron en algo para escoger las canciones del primer disco compacto?

Sí. En esos días recibimos un paquete de discos de la disquera Fuentes con lo mejor de Guillermo Buitrago, y me dediqué a sacar los mejores temas, más uno que en el Valle del Cauca es un clásico y se titula María Teresa. Al final hice el repertorio con 13 canciones y Raúl las aprobó. Empezamos a buscar quién nos podía producir y arreglar estos temas. Pensamos en varias personas, pero algunos estaban con otros proyectos, otros de pronto no tenían el concepto que buscábamos; pero en una tarde llegó Nelson Díaz (q. e. p. d.) a la emisora a mostrarnos un proyecto personal que tenía de salsa. Le dije: “Es bueno el proyecto, pero esa música es muy vigente”, y aproveché y le expuse la idea de una agrupación que rescatara ese vallenato autóctono. Cuál sería mi sorpresa cuando Nelson me dijo que era hermano de Julio Torres, ¡el creador de Los Alegres Vallenatos!, además de ser profesor de guitarra en el colegio Don Bosco y director de la orquesta Constelación.

Los 50 de Joselito durante una de sus presentacio- nes. En este 2018 se cumplen 20 años del nacimiento de la agrupación. Foto: Cortesía Óscar Sastoque

¿Entonces Nelson fue quien arregló los temas?



Claro, en dos días hizo las guías de las canciones y empezamos a ver que el sueño se estaba haciendo realidad.



Y el nombre de Los 50 de Joselito, ¿de dónde salió?

​

Después de varias reuniones con los socios del proyecto surgieron varias ideas como Los Cachaquitos, Los Parranda, etc., pero no era lo que queríamos. Entonces en una charla con el director general de Todelar, Luis Guillermo Troya, llegamos a la conclusión de que era música de los años 50, a esto se sumaba que se conmemoraban los 50 años de la muerte de Guillermo Buitrago y en los años 50 era muy popular el nombre Joselito; a esto se sumó el tema pegajoso Dame tu mujer, José, que dice en los coros Ay Joselito quiero esa muchacha hombe porque tiene la vida muy risueña, y entonces Troya se levantó, nos miró fijamente y dijo: “Esto se llamará Los 50 de Joselito”, y todos lo aprobamos.



Esta agrupación desde hace 20 años ha tenido tres cantantes con guitarra, ¿de dónde salen ellos?

​

Ese casting se hizo al mismo tiempo que buscamos el nombre de la agrupación. En total se presentaron cerca de 150 muchachos. En un principio con Raúl pensábamos que con dos cantantes estaría bien, pero Nelson nos sugirió tres, por si alguno se enfermaba o pasaba algo, y así fue como se escogieron los tres cantantes iniciales.



¿Hubo alguna casa disquera que los apoyara fácilmente?

​

Después de terminar de grabar el CD a finales de septiembre de 1998, la tarea no fue fácil para encontrar quién nos apoyara con disquera. Aunque teníamos a favor la emisora que era número uno en ese año, la programación era de otro género musical.



Visitamos varios sellos, como F. M., Sony, Codiscos, Polygram, Fuentes, entre otros, y la mayoría nos dijeron que ya era tarde, pues argumentaban que ya casi todos los discos de final de año estaban listos.



En ese corre corre solo nos quedaba una opción que era FonoCaribe, la manejaba Armando Benavides, gran disquero y con un olfato para el éxito como ningún otro. Lo llamamos y nos dio cita para un viernes de septiembre. Llegamos a su oficina y al son de una charla y unos whiskies escuchó las canciones y dijo “ese palo es mío”. Firmamos en una servilleta ese primer contrato.

En un principio con Raúl pensábamos que con dos cantantes estaría bien, pero Nelson nos sugirió tres FACEBOOK

TWITTER

¿Cuántas copias vendieron en ese diciembre?

​

1’200.000 copias; esto lo convirtió en el trabajo más vendido de la música tropical colombiana.



Para el siguiente año me imagino que las cosas fueron más sencillas...



Sí, vinieron propuestas de todas las disqueras, hasta el doctor Ardilla Lülle, dueño del sello Sonolux y la cadena radial RCN, mostró interés y con ellos se firmó el segundo trabajo, que se tituló El pájaro amarillo.



¿Salió de deudas, qué hizo?



Llevaba 25 años como disc jockey en diferentes discotecas de Bogotá. Raúl Campos y Luis Guillermo Troya me buscaron en la discoteca Bayamon de Galerías y me ofrecieron programar en La Z, porque les gustaba mi estilo. En ese momento me acordé de mi abuela Lola, que me dijo: “El que a los 20 no trabajó, a los 30 no consiguió y a los 40 se jodió”, y pensé: ‘Es hora de dar un paso’, y llegué a esa emisora y ahí nació Los 50 de Joselito. Con todo esto salí de deudas, compré mi casa y mi carro y, lo mejor, nació mi hijo, que es mi bendición.



¿Qué ha significado para usted Los 50 de Joselito?

​

Los Joselito para mí son mi familia, son 20 años junto a Raúl Campos, Luz Marina Ramírez (esposa de Nelson Díaz) y un equipo de 18 personas llevando alegría al público. He conocido más de 25 países y he estado en Europa, Centroamérica y Australia.



¿Qué recuerda de esas giras?

​

Creo que los mejores shows han sido en Londres y Boston, este último fue una locura total. En Australia, un señor natural de allá nos buscó y nos mostró toda la colección de Los Joselito, eso fue algo muy bonito. A los boricuas les llama mucho la atención el requinto colombiano, nos decían Jhonny Pacheco y Luisito Ayala que este instrumento lo asemejan al cuatro puertorriqueño.



¿Cómo fue eso que en Venezuela pensaban que estaban doblando en la tarima?

​

Sí, alternábamos con Adolescentes Orquesta y con Billo’s Caracas Boys, y ellos pensaban que estábamos doblando. Para demostrarles que era en vivo, paramos la música y empezamos a interpretar instrumento por instrumento; fue algo muy curioso. También hemos alternado con Los Papines de Cuba y Buena Vista Social Club.

Con este CD de colección celebraron 15 años de éxitos. Foto: Cortesía Cada fin de año, Los 50 de Joselito sacan una producción. Foto: Cortesía Esta es la primera producción, que salió en 1998. Foto: Cortesía

¿Quiénes hacen parte hoy de Los 50 de Joselito?

​

En la parte vocal está Andy, que es de Moniquirá (Boyacá), hacía parte de una orquesta que tocaba de todo. También está Harry, que es de Bucaramanga, desde los 5 años cantaba rancheras y había participado en programas como Star Kids, El factor X, entre otros, y por último está Kamy, que es músico y percusionista natural de Medellín. A ellos los acompaña un grupo de músicos, todos profesionales, algunos tienen proyectos personales, pero todos con amor propio hacia Los 50 de Joselito.

¿Cuántos Joselitos han pasado por la agrupación? En total han sido ocho con los actuales, es decir, tres generaciones.



¿Cuál ha sido el secreto para que Los 50 de Joselito siga vigente?

​

El éxito está basado en el respeto al público y a las raíces originales de la música tradicional. Se escoge el repertorio para el público bailador y sus arreglos se respetan. Hay entrega por parte de cada uno de los integrantes, ahí está el secreto.



¿Cuánto vale un ‘show’ de esta agrupación?

​

Veinte millones de pesos en Bogotá, y en otras ciudades se agregan los gastos.



¿Baila con esa música?

Sí, en los diciembres, y también pongo salsa, es una buena combinación.



Y la pregunta obligada, ¿por qué le dicen Chocolate?

​

Pues mi papá era moreno, y Miguel Granados Arjona, el viejo Mike, que fue el locutor que trajo la salsa a Bogotá, nos empezó a decir así recién llegamos de Cali junto con mi hermano Jorge.

JOHN CERÓN

EL TIEMPO