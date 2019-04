Los otros sonidos del Festival Estéreo Pícnic

Los profundos ‘beats’ de Mula

El grupo de República Dominicana ya conoce al público colombiano (han tocado cuatro veces en el país, pero no esconden la emoción de estar en esta cinta hoy, a las 2 p. m.



“Lo hemos visto desde hace mucho tiempo (...). Ser parte de algo tan chulo y con esa alineación es de morirse”, explica Rachel Rojas, quien integra el grupo con Anabel y Cristabel Acevedo.



Mula retoma muchos elementos de los sonidos del Caribe, pero los fusiona con beats profundos y otros ritmos. “Todo ha sido una cosa muy linda porque, en tres o cuatro años que llevamos, el público ha sido muy receptivo con nuestra propuesta”, resalta Anabel. Para después del Estéreo Pícnic, Mula prepara una gira en Europa y un disco nuevo en mayo.

Una pareja con sorpresas

Los peruanos Alejandro y María Laura ofrecerán una presentación con un poco de folk, rock, sensibilidad acústica y una sonoridad electrónica particular.



“Vamos a presentar un formato diferente, otro carácter, y pensado para el espacio del Estéreo Pícnic”, comenta Alejandro Rivas acerca de este proyecto que se presentará mañana a las 3 p. m. “Siempre nos hemos sentido un poco fuera de lugar, pero eso ha sido parte de nuestra identidad. Tocar ante un nuevo público es un reto, ver sus reacciones (...). Estamos armando una lista de canciones que enganchen”, agrega Laura Bustamante.

Carlos Sadness

El artista español, que ha navegado por tonos del rock, rimas y melodías con elementos tropicales, regresa a un país que siente como suyo. “Este festival es famoso hasta en España, el cartel siempre es una referencia, y para mí es una oportunidad buenísima para continuar mi relación con Colombia, que empezó hace algunos años”, cuenta este artista que no cree en fronteras para su trabajo.



“Hoy en día, muchos artistas no nos sentimos ligados a un estilo o género, hacemos lo que nos gusta sin dejar que nada nos limite”, opina. “Siempre hay novedad, diversidad y emoción (...). Es una sensación magnífica”, puntualiza este músico que se presentará el domingo a las 9:05 p. m.

Absalón y Afro Pacífico

“Esta hermosa señora es la reina del Pacífico”, así se refiere Absalón Sinisterra a su marimba, instrumento que sonará en el Festival Estéreo Pícnic mañana (4 p. m.).



Originario de Timbiquí, en el Cauca, Absalón Sinisterra empezó cantando baladas, pero cuando llegó a vivir a Bogotá, la magia de la música de su Pacífico amado lo llevó a honrar sus sonidos y sus tradiciones. Aunque sabe que este encuentro musical privilegia los sonidos electrónicos, de rock y fusiones especialmente, Sinisterra y su grupo, Afropacífico, saben que lo suyo cabe ahí perfectamente.

Niche le pondrá un poco de salsa al festival

Le sorprende a José Aguirre, director musical del grupo Niche, que la participación de la banda del desaparecido Jairo Varela en Estéreo Pícnic, también mañana (9 p. m.), haya causado tanto revuelo.



“A mí lo que me parece es que es una buena oportunidad de hacer conciertos en Colombia en festivales de esta índole, que existen en todas partes del mundo, donde se juntan muchos géneros; ratificar que Niche es un ícono de la música en América Latina, y qué bueno estar ahí”, comenta Aguirre por vía telefónica desde Miami, poco antes de volver a Colombia.



El grupo de Jairo Varela, que nació en Bogotá en 1979, llega precedido de sus constantes giras internacionales, a las que siempre viajan los 17 músicos que forman parte de la agrupación. “Y eso, en un momento en el que muchos tocan con grupos locales o viajan las bandas reducidas, es un logro”, sigue.

A mí lo que me parece es que es una buena oportunidad de hacer conciertos en Colombia en festivales de esta índole, que existen en todas partes del mundo, donde se juntan muchos géneros FACEBOOK

TWITTER

Del cartel de Estéreo Pícnic, Aguirre, músico y productor, uno de los más reconocidos del continente, no ha visto mucho. “Sé que estará Tiesto y sé que nosotros no vamos a inventar nada, ni a hacer cosas por fuera de lo normal. La gente va a ver al Niche que está en festivales en Italia y Holanda, por ejemplo, donde actuamos al lado de grupos africanos y de varios países. Mostraremos que estamos ahí, en este festival”.



Por supuesto, será un concierto en el que no faltarán los clásicos del grupo, como Cali pachanguero y Busca por dentro, entre otros, canciones que en los últimos 15 días han sido aplaudidas en Boston, Washington, Orlando y Charlotte, en Estados Unidos; Manta y Guayaquil, en Ecuador; Ciudad de México y Toronto (Canadá). “El grupo tiene una dinámica de rodaje muy fuerte, pero diferente a lo que se hacía unos años.



Por ejemplo, en el 2017 nos pasábamos un mes tocando en distintos lugares de Nueva York. Hoy hacemos ahí un concierto un día y al siguiente viajamos seis horas para llegar a Los Ángeles, y dos días después estamos en Quibdó”, cuenta Aguirre.



El músico agrega que ahora, Niche trabaja más que antes y en medio de sus giras, el grupo prepara el lanzamiento del disco para conmemorar sus 40 años.

SE VERÁ EN ‘STREAMING

La nueva edición tendrá una transmisión vía streaming (del escenario Tigo) en la ww.festivalestereopicnic.com/, con acceso a las presentaciones y a contenidos propios del Festival.

CONCIENCIA ECOLÓGICA

El Grupo Aval creó una iniciativa para reciclar las 150 toneladas de desechos que cada año genera este evento. Se instalarán seis puntos ecológicos dentro del Estéreo Pícnic.



El área de comidas contará con recicladores capacitados que estarán rotando durante el festival por los diferentes restaurantes y puntos ecológicos para la correcta separación de los residuos. Además, se instalarán tres máquinas ecológicas para reciclar los vasos de cartón y las latas, a cambio de bonos de consumo en el evento.

DÓNDE Y CUÁNDO

Estéreo Pícnic. 5, 6 y 7 de abril.

Campo de golf Briceño 18.

Boletas: 280.000, 549.000 y 589.000 pesos. De venta en tuboleta.com.

CULTURA