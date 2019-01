Álex, la nueva voz de la saga musical de Vicente y Alejandro Fernández

Cuando su abuelo Vicente agarra un proyecto, no deja que nadie “meta mano”, dice Álex Fernández, uno de los hijos del también cantante Alejandro Fernández, que creció sin la pretensión de cantar en escenarios, aunque en silencio tal vez si contemplaba ese sueño como algo irrealizable.

Álex, que es la viva imagen de juventud de su padre, lleva un par de meses presentándose como el continuador de una dinastía musical, de la mano de la canción Te amaré.



El nuevo cantante admite que en este primer álbum, que está por salir, el estilo, las canciones y todo lo que verán de él son obra de su abuelo Vicente.



“Para mí es un honor seguir con esta dinastía musical –dice el cantante de 25 años–. Se lo debo a mi abuelo, él es el responsable de que esté aquí”, le dijo a EL TIEMPO en una breve charla telefónica.



“Siempre llevé la música en las venas. Me gustaba cantar, pero no pensaba dedicarme a esto. En las fiestas, yo no era el que sorprendía y decía: ‘Oye, yo canto’. Porque no me interesaba hacerlo en público sino para mí, en la regadera. Me gustaba mucho oír Il Divo, imitarlos; hacía como el que cantaba ópera, y prácticamente me habían escuchado cantar mi papá y mi mamá, pero no mi abuelo. Y mi hermana Camila estaba lanzándose como cantante, ella lo intentó toda la vida. Así que me decía: ‘Que se lance Camila, yo estudio administración de empresas’ ”.

¿Y qué pasó entonces?



Empecé a estudiar administración. Después fui a trabajar con mi papá. Mi abuelo tiene un estudio de grabación en su rancho, y le pedí que me permitiera grabar dos canciones: una para mi mamá y otra para mi abuelita, por diversión, nada más. Para el Día de la Madre. Cuando él me escuchó cantar, me dijo que me iba a hacer un disco y me iba a lanzar. Así empezó esta aventura, hace año y medio, y ahora el sueño se hace realidad.



Su abuelo iba por la tradición. Su padre ha alternado el mariachi con el pop. ¿Cuál es su propuesta?



Como dije, me gustaban cosas como Il Divo, pero, al venir de mi familia, siempre he convivido con la música de mariachi y me he considerado fan de mi padre y de mi abuelo. Por eso decidí hacer un disco de mariachi y seguir con la línea. El disco es variado, de temas tradicionales y otros más románticos.



Pero, hasta ahora solo se conoce la canción ‘Te amaré’, de Manuel Monterrosas, autor de éxitos de su padre y su abuelo...



Prácticamente, todo el disco lo hizo mi abuelo. Eligió el 90 por ciento de las canciones. Yo pude escoger un par, entre esas Te amaré, porque es bonita, refleja un amor universal. Se la puedes dedicar a tu pareja, a tus papás, a tus primos, a alguien que no esté contigo. Por eso la escogimos. Y nos dimos cuenta de que era del maestro Monterrosas. Costó trabajo elegir el primer sencillo porque no es el tipo de disco que viene con una canción buena y otras de relleno. Lo verán este año, aunque no tengo la fecha exacta del lanzamiento.



¿Cómo fue trabajar bajo la batuta de Vicente Fernández?



Él estaba retirado ya, descansando en su rancho. Decía que estaba feliz, pero yo lo veía como buscando qué hacer. A veces cantaba para sus amigos en el rancho, pero cuando decidió agarrarme como su proyecto, lo volví a ver de nuevo emocionado.



¿Por qué su padre no participó?

Porque cuando mi abuelo agarra un proyecto, no deja que nadie meta mano. Mi papá no podía decir ni qué quería ver. Pero siempre me ha apoyado, desde el principio. Me ha dado todos los consejos. Siempre está conmigo, preguntándome cómo voy.

Detrás de 'Te amaré'

El autor de la canción Te amaré,con la que Álex Fernández debuta como cantante, es el compositor Manuel Monterrosas, conocido también por éxitos como Me voy a quitar de en medio, en la voz de Vicente Fernández.



Otros temas de Monterrosas son Por una mujer bonita y Cuando yo quería ser grande.

La producción de la nueva canción estuvo a cargo de Vicente Fernández y Francisco Javier Ramírez, que llevan años trabajando en equipo.



Aunque con un claro toque contemporáneo, el video de la canción fue grabado en tonos sepias, como alusión a la atmósfera de la época de oro del cine mexicano. Álex aparece no solo cantando en compañía de mariachi, sino también al frente de un piano, y se acompaña de la modelo peruana Patricia Acha Jurquiera. La dirección de esta pieza estuvo a cargo de Luis de Velasco.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Lilangmartin