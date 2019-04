Alejandro Sanz presenta su nueva producción ‘#El Disco’

A pesar de que Sanz tuvo que aplazar la promoción de su nuevo trabajo "#ElDisco", porque está aquejado de una neumonía, según explicó a los medios, la producción vio la luz este viernes.



"Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco. Los medios, mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero", dijo Sanz en su cuenta oficial de Twitter, a principios de la semana.

Luego de cuatro años de su disco ‘Sirope’, el artista regresa a las plataformas, precedido de la presentación de los sencillos ‘No Tengo Nada’, ‘Back In The City’ (con Nick Jam) y ‘Mi Persona Favorita’ (con Camila Cabello).



“#ELDISCO es un trabajo que nace del aprendizaje, desde la complicidad del artista con sus nuevas composiciones”, explica su disquera en un comunicado.



El disco se grabó entre marzo y octubre de 2018, en los Art House Studios y MOW Studios en Miami. Al frente de la producción estuvieron el colombiano Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en ‘La música no se toca’ (2012), Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz.



Además, participó Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo) como ingeniero de mezclas y el mastering lo hizo Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga).

Entre los diez temas que incluye la producción Sanz canta también en colaboración con Residente (‘Los Lugares’) y la cantautora catalana Judit Neddermann (‘Este Segundo’).



“Además, incluye una versión alternativa de la canción ‘Te Canto Un Son’ realizada en mezcla binaural, la revolucionaria tecnología de audio estéreo que genera una sensación de espacio y dinamismo sin precedentes y que sorprenderá a aquellos que la escuchen a través de auriculares”, explica la disquera.



Cultura y Entretenimiento con información de EFE