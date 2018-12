‘Entré al estudio y tenía un poco de miedo’: Alejandro Sanz

“Yo quiero abrazarte. Quiero dormir contigo y despertarme abrazándote la espalda. Para no olvidarme lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada, lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado alma. Y yo no tengo nada”.

Eso dice Yo no tengo nada, el nuevo sencillo que Alejandro Sanz presentó este viernes en Madrid. Se trata de una canción que hará parte de su próximo disco, con el que vuelve oficialmente luego de Sirope (2015).



Poco se conoce de la producción. Se sabe, sí, que se llamará #ElDisco y que saldrá en 2019. Y que habrá gira –se titulará #LaGira–, que comenzará en España el primero de junio y que, además de Europa, lo llevará a Estados Unidos y América Latina.



También que es ecléctico, que tendrá “lenguaje flamenco y que en él aparecerá lo italiano y lo cubano que forman parte de mi ADN”, como dijo al presentar la canción ante los medios en Madrid.

Sanz bromea sobre el nombre del disco: “Estuve pensándolo mucho. Incluso estuve a punto de ponerle a mi hijo #ElHijo”.



Luego explica que quiso marcar ese énfasis porque cree que los discos físicos van a desaparecer. “Este será uno de los últimos o por lo menos el último mío, aunque bregaré para que saquen vinilos, algo que podamos tocar”.



“Intento tener los pies en la tierra y el corazón en las nubes”, expone Sanz al hablar sobre la inspiración para su nueva obra.



“Entré al estudio y tenía un poco de miedo. Empecé a pedirles canciones a mis amigos compositores y a mirar las notas de voz que yo mismo había grabado, y vi que tenía como 40 composiciones empezadas”, dice.



Fueron el germen de las que contiene el nuevo disco. “Lo que hice fue sentarme a hacer una armonía y reproducir las melodías que había grabado en el teléfono, cantando, improvisando las letras”, cuenta. “No tenía ninguna letra completa en un papel: trozos en una hoja, en el teléfono, el iPad… No me daba tiempo a ponerla en un solo sitio por el ansia”, agrega.



El sencillo No tengo nada contó con la producción del colombiano Julio Reyes, de Alfonso Pérez y de Sanz. Fue grabado en Miami, entre marzo y octubre, con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Praga. Está disponible en YouTube y en plataformas de streaming. A la par, también se presentó el video que se rodó en Miami, con escenas urbanas de personas solas, que responden ante un pequeño estímulo: una mirada, un roce, una sonrisa.



Sanz no tiene nada y cuando se le pregunta qué pediría, no lo duda: “Un poquito de paz en el mundo; no es una petición de Miss, es una petición de paz”.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal EL TIEMPO Madrid