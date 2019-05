‘Los artistas ofrecen una sociedad mejor’

“Sin metáforas, por ejemplo, no es muy interesante hablar. Puedo decir que una ventana es una ventana, pero eso ya se sabe. Con la poesía puedo decir que una ventana es un bocado de mar o una alondra volando”.

Este es un fragmento de Vamos a comprar un poeta (Panamericana), el nuevo libro del escritor luso Afonso Cruz (Figueira da Foz, 1971), que narra la historia de un mundo donde los números prevalecen sobre las emociones. Allí, una familia decide comprar un artista, como es costumbre en esa realidad y, luego de meditarlo, opta por un poeta.



A través de la poesía, frases reflexivas y las historias que contienen otras historias, Cruz nos revela en sus diferentes libros personajes que parecen flotar y tener poca relación con la cotidianidad. Como él mismo lo dice, son personajes construidos desde su interior, que parten de la invisibilidad.

¿Vamos a comprar un poeta se trata de una crítica actual a la vocación misma de ser artista?



En el libro hablo de cómo, en la antigüedad, y muy probablemente desde que existe civilización, se desvalorizaban profesiones que no son aparentemente lucrativas. Hoy creemos que los griegos apreciaban sus filósofos, pero algunos políticos los consideraban inútiles, como cuenta Aristóteles. Cícero se quejaba de lo mismo. No es novedad. Como no será novedad que siempre existirá quien intente hacer prosperar otro tipo de ideas.



Por su formato es claro que es un libro para un público infantil y juvenil. Pero al leerlo se siente que es para cualquier edad. ¿Para qué público lo concibió?



Siempre intento concretar ideas. Lo que pasa a veces es que cuando lo hago resulta que los niños o los jóvenes las pueden comprender, pero no estoy pensando en un público específico, sino en expresar esa idea lo mejor que pueda. Un libro para niños es simplemente un libro que no excluye a los niños.



El libro plantea una realidad hasta probable. ¿Cree que alguna vez lleguemos a ese nivel de consumismo?



Ya llegamos. Somos bombardeados por publicidad, pagamos una pieza de vestuario y hacemos publicidad gratuita al fabricante, porque esa pieza tiene un logo evidente o un elogio a la marca. Las mesas donde comemos en shoppings tienen publicidad o patrocinio, así como parques o estadios de fútbol.



Los filósofos, historiadores, artistas o sociólogos, por ejemplo, son desprestigiados porque no generan lucro inmediato. Seguimos comprando personas todos los días, de varias maneras, sea porque la esclavitud persiste, o tal vez a través de la corrupción, que es una forma corriente y omnipresente de comprar personas. Creo que en muchas ocasiones se invierten las prioridades.



En el libro el panorama no es muy alentador para los artistas. ¿Cómo ve la percepción del arte hoy?



Puede que no lo parezca, pero soy un optimista. Creo que es posible un futuro que pertenezca a soñadores, puede ser que un día nos tornemos artistas, cultores de ocio y productores de utopías, porque los creadores deben inventar historias, caminos, hacer marañas y garantizar una sociedad mejor.



Es posible, aunque no probable, que un día ya no exista trabajo alienado o compulsivo, y que todos se dediquen a sus pasiones. Esa fue la promesa de la tecnología, una promesa incumplida, que nos libertaría del trabajo y nos dejaría libres para, con total pasión, ser.



Tal vez un día, agotados por la vorágine insensata del crecimiento infinito, nos dediquemos al noble arte de ser humanos. Porque es posible tener cada vez más prosperidad sin tener crecimiento. Mientras tanto, nos toca luchar por pequeñas conquistas, por un poco más de respeto, por un poco más de libertad, por un poco más de aire puro. Siempre lo hicimos, y no vamos a desistir.



Siendo un optimista sé que no será para mañana, pero el próximo mes, ¿quién lo sabe?

DANIELA CASTILLO MANOSALVA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO