9 de abril de 1948: un día de llamas que marcó la literatura

Uno de los personajes que más han impactado al escritor bogotano Juan Gabriel Vásquez, fue Pacho Herrera, un profesor de la sociedad capitalina del siglo pasado, que tenía la facilidad de imitar las voces de políticos de la vida nacional.



Vásquez cuenta que Herrera fue su profesor de oratoria, cuando estudió Derecho, en la Universidad del Rosario. “Pero a Gaitán no solo lo imitaba sino que en sus imitaciones salía un conocimiento profundo de la vida y la obra del político, que hacía que fuera una especie de médium del propio Gaitán”, recuerda el autor.

Esa fue una de las primeras semillas que dieron origen a la novela ‘La forma de las ruinas’, en la que Vásquez recupera los magnicidios de los líderes políticos Jorge Eliécer Gaitán y de Rafael Uribe Uribe.



La memoria histórica del país es una de las preocupaciones literarias más presentes en la obra de Vásquez, que de paso es un coleccionista de anécdotas de época y literarias. Por eso, su encuentro con Herrera fue una de esas experiencias que lo marcaron para esta nueva novela.

“Las historias del 9 de abril me han acompañado siempre, pero el detonante de la novela fue una de las cosas más raras que me han pasado. Hace unos años conocí a un médico bogotano, hijo de un experto en ciencias forenses que en 1960 se encargó de exhumar el cuerpo de Gaitán para hacerle una segunda autopsia. Por diversos caminos que se cuentan en la novela (aunque transformados como lo transforma todo la ficción), el médico rescató algunos objetos importantes que su padre había utilizado en su vida de profesor de ciencias forenses. Uno de esos objetos es la vértebra donde pegó una de las balas que mataron a Gaitán. Mi amigo la ha conservado y protegido durante décadas, la ha salvado de la desaparición, y un día me dio el inmenso privilegio de tenerla en mis manos. Hay gente a la cual esto no le dice nada, pero para mí fue una experiencia brutal. La novela nace en ese momento. Luego vinieron otras cosas, otras revelaciones igual de potentes, pero eso la novela lo cuenta mejor de lo que yo puedo contarlo aquí”, le explicó Vásquez a EL TIEMPO, cuando presentó el libro.

Torres ha creado obras como ‘La siempreviva’, clásico del teatro colombiano. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Y así como Vásquez, otros autores se vieron tocados por esta fecha histórica, en la que Bogotá fue abrazada por las llamas.



Es el caso del novelista y dramaturgo Miguel Torres, quien tiene quizás el trabajo literario más ambicioso sobre esta fecha, con una trilogía conformada por los libros ‘El crimen del siglo’, ‘El incendio de abril’, y ‘La invención del pasado’.



En la primera novela, la prosa envolvente de Torres le pinta a los lectores a Juan Roa Sierra, “pusilánime bogotanísimo de veintiséis años”, quien ha interpretado en la historia de Colombia el papel del asesino de Jorge Eliécer Gaitán.



“‘El crimen del siglo’ no sólo se pregunta qué motiva a un pobre diablo a cambiar por completo el futuro y aniquilar las esperanzas de todo un pueblo, sino que, como una tragedia imborrable, nos va llevando paso a paso hasta ese día de pesadilla que rompió en dos pedazos la historia del país”, han comentado analistas del libro.

La trilogía literaria de Miguel Torres sobre el 'Bogotazo' es tal vez el proyecto más ambicioso sobre el tema. FACEBOOK

TWITTER

Y como si se tratara de una película, en ‘El incendio de abril’ Torres fija la cámara imaginaria en ese viernes 9 de abril de 1948, en la que Bogotá “es el cadáver inmenso de una muchedumbre sin esperanzas”.



A partir de ahí, el autor le da voz a protagonistas del común (el bombero, el policía, el taxista, la tendera), pero también protagonistas históricos como el dramaturgo Santiago García y el fotógrafo Manuel H, quienes comenzarán a tejer lo que fue ese funesto día.



Finalmente, en ‘La invención del pasado’, Torres apela a la vida cotidiana de una tradicional familia bogotana, para narrar las secuelas del ‘Bogotazo’ y cómo fue la vida de los ciudadanos luego de esta fecha que partió en dos la historia del siglo XX.



“La investigación que hice para las dos primeras novelas fue bien agobiante y extensa, en la tercera un poco la viví a partir de los años 60. Fue más que todo un trabajo de memoria, pero con la ayuda de la imaginación para inventar ese pasado que realmente está por allá, del que no nos han quedado sino lágrimas, sudor y sangre”, le contó Torres a EL TIEMPO, sobre su trilogía.



Es por eso, enfatiza el escritor, que el escenario en el que sucede la trilogía siempre es el mismo, Bogotá nunca cambia, no evoluciona, suceden cosas tan anacrónicas como que los tranvías aún recorren la carrera séptima en plena década de 1980.

CULTURA