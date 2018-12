Los podcasts se consolidaron en el 2018

En el 2018 EL TIEMPO estrenó su plataforma de podcasts con diferentes programas y cientos de episodios con todas las temáticas, desde actualidad, lecturas y debates de género, hasta fútbol, ciclismo, crónicas sonoras y la tarea de ser padres. Y en este primer año, los episodios han tenido cerca de 2 millones y medio de reproducciones y más de 20 mil descargas en dispositivos móviles.



Los podcasts (o pódcast) son archivos digitales que se pueden reproducir, descargar y escuchar con pleno control del usuario. Estos archivos permiten, según el libro 'Todo sobre Podcast', que cada usuario tenga control sobre el contenido que quiere oír y el momento en el que desea hacerlo.

Podcast es un término que surgió de unir las palabras 'iPod' (dispositivo para escuchar música de la marca Apple) y 'Broadcast' (radiodifusión, en español). Además, consolidó un estilo diferente de producir contenido sonoro, sin ceñirse a las reglas tradicionales de la radio: tiempo limitado, temas restringidos, espacios exclusivos para ciertas voces, entre otras. La historiadora Diana Uribe lo define como un 'hijo' de la radio.



El podcast 'Al Cierre', de EL TIEMPO, se convirtió en uno de los informativos más escuchados a través de Spotify, TuneIn, iTunes, Deezer, Spreaker, entre otras plataformas de distribución, con un millón y medio de reproducciones. De igual manera, algunos programas como 'Degeneradas' y 'No es Hora de Callar' abrieron nuevos espacios para dialogar sobre temas de equidad de género desde múltiples enfoques.



Otras apuestas sonoras como 'Mundial a la Carta', 'MetaVolante' y 'ContraAtaque' recibieron gran acogida entre los aficionados al deporte.



Los podcasts de entretenimiento también ganaron su espacio en la audiencia de EL TIEMPO. Por ejemplo, '¿Qué podría salir mal?', 'Padres sin instrucciones', 'Próxima Página' y 'La Grabadora' generaron contenido que tuvo cerca de medio millón de reproducciones. La plataforma de distribución Spreaker reconoció a 'Padres sin instrucciones' como uno de los mejores podcasts del 2018.



Algunos programas como 'Economicast' y 'Todo lo que tecno' se convirtieron en referencias en sus temas: economía y tecnología, respectivamente. Cada programa supera las 30 mil reproducciones.

El panorama para el podcast en Colombia:

La oferta de contenido sonoro en Colombia y la región es cada vez mayor: hace algunos años, el contenido en diferido de las emisoras tradicionales, disponible a través de sus páginas web, era considerado 'podcast' o contenido "a la carta" (tendencia que aún se mantiene), pero de la mano de proyectos independientes como 'Radio Ambulante', 'Entiende tu mente', 'Las Raras', entre muchos otros que nacieron como pequeñas producciones y hoy son referentes sonoros en español, se ha generado un nicho creciente para estos contenidos.



La primera investigación en Colombia sobre las pautas y hábitos en el consumo de audio digital , liderada por la firma internacional de publicidad Audio.ad, concluyó a partir de una muestra de 1.047 personas, en julio del 2018, que el 20 por ciento de los encuestados conocía y consumía podcasts con regularidad, una tendencia que vale la pena resaltar.



Este año no solo fue positivo para los nuevos podcasts de EL TIEMPO: otros medios no radiales decidieron crear espacios, como el caso de Revista Semana y El Espectador.



Además, se consolidaron nuevos proyectos independientes que han mostrado un crecimiento en esta tendencia e incluso han llegado a ser una competencia para la radio tradicional. Es el caso de Diana Uribe (DianaUribe.fm) y su 'aterrizaje' en este mundo sonoro, después de dejar su espacio radial de más de 18 años.



Otros podcasts independientes que marcaron este 2018, según plataformas como Spotify y Apple Podcast fueron: 'Bilingual Podcast', 'Estúpido Nerd', '13% Pasión por el Trabajo', 'Presunto Podcast', 'Cosas de Internet', 'El siglo 21 es hoy', 'La No Ficción', '070 Podcast', 'Shots de Ciencia', entre muchos otros.



El 2019, para la CEO y cofundadora de Radio Ambulante, Carolina Guerrero, será un año "explosivo" para los podcasts en español. Guerrero también afirmó para el NiemanLab, que "hay una gran oportunidad para los productores de audio en español. El mercado latinoamericano de podcast está mostrando signos reales de vida, con una ola emocionante de productores, nuevos espectáculos y audiencias en crecimiento."



Para el 2019, EL TIEMPO espera seguir expandiendo este universo sonoro. Se estrenarán podcasts sobre ciencia ('Quartkast'), sexo ('Sexo en tu oído'), emprendimiento ('Emprende y aprende'), entre otros.



Lo invitamos a suscribirse y conocer nuestros podcast. A continuación, podrá escuchar los publicados a lo largo del 2018:

JULIÁN RAMÍREZ CASTRO

@putopias en Twitter

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA