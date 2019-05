Lanzamiento documental 'Granada: Relato de un perdón'

“El 6 de diciembre del año 2000, el municipio de Granada (Antioquia), ubicado en el noroccidente colombiano, sufrió uno de los peores ataques realizados por las FARC en su historia. Allí detonaron 400 kilos de dinamita cerca a la Estación de Policía ubicada en la calle principal del pueblo. En el ataque, que se extendió por casi 24 horas, murieron 5 policías y 15 civiles, y alrededor de 200 edificios y casas fueron destrozadas. 18 años después, 6 de los sobrevivientes vuelven a Granada, recorren sus calles, reconocen su dolor, reconstruyen lo que ocurrió durante esas horas de drama y temor, y realizan sus propios procesos de perdón.”

Así empieza la crónica realizada por Mary Lorena Ramírez que narra cómo fue para los habitantes de Granada uno de los hechos más atroces de la historia colombiana, donde diferentes vidas se unen en un mismo relato que narra el dolor, pero al mismo tiempo la unión de un pueblo que ha sabido luchar con honor y coraje para no dejarse derrotar por la guerra.



En el marco de la Feria del Libro, el 6 de mayo a las 4 p.m., se presentarán algunos apartes de la crónica, así como el preestreno del documental ‘Granada: Relato de un perdón’, que es una coproducción de la Policía Nacional de los Colombianos, Armadillo: New Media & Films y el CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



El evento se llevará a cabo en torno a una charla con algunas víctimas del ataque y miembros de la Policía que sobrevivieron. Así mismo, se hablará acerca del producto periodístico junto a Alejandro Ceballos Jiménez, Alejandro Angel Torres, Mary Lorena Ramírez, Rafael E. Murcia y Óscar Durán.



Todo esto es un homenaje a los policías víctimas del conflicto armado colombiano y a sus familias. De igual manera, asistirá el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, quien conoce los procesos a los que se ha enfrentado el municipio de Granada para reconstruir su memoria histórica.



“La Policía Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la productora audiovisual Armadillo New Media & Films, se unen para honrar la memoria, el compromiso de vida y el invaluable aporte de los más de 54 mil hombres y mujeres policías, que ofrendaron hasta su vida para asegurar la convivencia pacífica de los colombianos; al igual que a las víctimas y a sus familias el marco del conflicto armado interno”, asegura la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).



REDACCIÓN CULTURA