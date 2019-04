La hermosa Dua Lipa de frente con su 'gemela'

En el campo de la música, ella es una reina. De hecho, acaba de ganar dos premios Grammy, es una de las voces más escuchadas en las emisoras del planeta y cada vez que sale al escenario irradia una energía potente.

Y ahora vuelve a ser noticia por una curiosa noticia. Dua Lipa acaba de recibir uno de los honores más grande por parte del Museo de Madame Tussauds de Londres y es el de tener su propia muñeca de cera.



En efecto, allí, se puede encontrar la figurilla de cera de Dua Lipa con el outfit que usó durante su perfomance de 2017 en Glastonbury.



Durante la presentación de la figura, Dua Lipa dijo estar completamente emocionada por semejante honor y hasta bromeó con llevárselo a casa. Asimismo, comentó que de pequeña había ido al museo de Madame Tussauds (ver foto abajo) y que siempre ha sido una gran experiencia. De hecho, sobre dicho momento, Dua Lipa subió una foto en Instagram donde sale de niña en el museo.



Un instante anecdótico en una de las cantantes más sólidas del planeta y con una de las personalidades más fuertes.



Eso lo dejó en claro hace un tiempo en un reportaje con el madrileño diario EL PAÍS: “Dua es la viva representación de una nueva generación de artistas pop que sabe las reglas del juego y no se deja manejar. "Es importante ser fuerte", asegura con firmeza. "Si crees en algo tienes que ir a por ello. Es bueno tener a gente alrededor que sea sincera contigo, que te digan lo que piensan, si creen que algo está bien o mal. Pero, aparte de eso, siento que tengo el control de lo que hago", comenta el diario.



Y sigue: "Tanto como algunos de los referentes con los que ha crecido. "Me atrae mucho una feminidad poderosa, una voluntad fuerte. Admiro eso", explica. "Yo me sentía empoderada cuando escuchaba a gente como Pink, y me gustaría que la gente que me escuche también se sienta así con mis canciones. Esa es mi meta". Por supuesto, tampoco tiene ningún problema en definirse. "Claro que soy feminista", exclama, "porque si no lo eres, es que eres sexista. La palabra feminismo a veces se malinterpreta y hay gente que la percibe de manera negativa, pero simplemente se trata de igualdad. Esa en la definición de feminismo".”, relató el diario.