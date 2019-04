Así amasó Piqué, esposo de Shakira, su fabulosa fortuna

Para sus detractores, Gerard Piqué es “niño grande” que cada tiempo sale con una tontería que lo retrata en toda su dimensión. En las revistas del corazón incluso hay voces que le cuestionan a la cantante Shakira el haber elegido como padre de sus hijos a “alguien tan superficial”. Para sus admiradores, incluyendo a la propia artista, “tiene un cerebro privilegiado” y su “coeficiente intelectual está por encima del promedio”.

Entre los seguidores del fútbol, quienes lo detestan no lo bajan de “paquetazo” en cambio para otros, como el excampeón del mundo, el argentino Jorge Valdano, en ocasiones “Piqué juega como los dioses”.



“Tiene cabeza para varias cosas y una suficiencia que lo coloca por encima de las tensiones que le rodean. Para ser normal no le ayuda ni su pinta de modelo ni su matrimonio ni su posición de empresario exitoso ni su condición de crack. Fiel a su estilo multiplicador, aprovechó los clásicos (con el Real Madrid) para ser tertuliano político, para discutir con una multitud, para analizar el arbitraje y para seguir con su permanente campaña preelectoral como presidente del Barça. En sus ratos libres, jugó al fútbol como los dioses”, escribió de él recientemente en El País de Madrid.



El mismo periódico, precisamente, publicó hace unas horas un informe sobre su fortuna personal. “En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año”, recuerda el diario que afirmó el jugador. Su remuneración anual como futbolista (15,74 millones de euros brutos en 2017, según Forbes) ya lo pone por encima de miles de deportistas.



“Entre sus fuentes de ingresos, hay que tener en cuenta posibles comisiones por ser intermediador en acuerdos millonarios. Por ejemplo, Piqué fue el facilitador del patrocinio entre la firma japonesa Rakuten y el Barcelona, cifrado en más de 200 millones de euros. “Tiene una gran visión para los negocios y una enorme capacidad de trabajo. Suele tener ideas brillantes”, explica Javier Alonso, director general de Kosmos Tennis, la empresa de Piqué a través de la que se gestiona la nueva Copa Davis”, explica El País.



El diario anota que al patrimonio del defensa del Barcelona se le tiene que añadir el valor de las empresas en las que participa: compañías de alimentación, de gafas de sol, inmobiliarias, de eSports y de bebidas isotónicas, entre otras. “Es uno de los deportistas más activos en el mundo de los negocios. Es algo que le gusta”, sostiene Marc Menchén, director de la revista deportiva Palco23. Y lo hace en diferentes sectores. Por ejemplo, también cuenta con la sicav Kerad 3 Invest, con un patrimonio de casi 11,6 millones según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Los deportistas de élite invierten cada vez más donde aportan valor y tienen una cartera diversificada, no solo en el ladrillo como antes de la crisis”, explica Alberto Rodríguez, socio del área legal y fiscal de PKF Attest, siempre citando a El País.



El rotativo anota que para alcanzar este alto patrimonio ha sido esencial un valor intangible en el mundo de la empresa: “Tiene una red de contactos impresionante”, reconoce Alonso. Algo que le ha ayudado a formar la joya de la corona de sus negocios: Kosmos Holding. Sus socios fundadores son el propio Piqué, Hiroshi Mikitani (fundador y consejero delegado de Rakuten), Nullah Sarker, Mike Evans y Edmund Chu. “Tiene mucha facilidad para convencer a la gente sobre los proyectos que quiere lanzar”, añade Alonso, que ha estado vinculado desde el inicio a las inversiones del futbolista.



El diario agrega que bajo el paraguas de Kosmos Holding, donde trabajan unas 55 personas, hay diferentes vías que ya dan sus frutos. La mayor, la organización y comercialización de la nueva Copa Davis durante los próximos 25 años. La final de este nuevo formato de la competición de tenis se disputará en Madrid en la edición de 2019 y en 2020, aunque la idea luego es mover la sede por todo el mundo.



Y, claro, Piqué sabe de su talento, pero no se queda quieto. El País recuerda que dedica parte de su tiempo sin el balón a desarrollar nuevos proyectos empresariales. Y también a formarse. De hecho, realizó un máster en la Escuela de Negocios de Harvard impartido por Anita Elberse. Por las aulas de esta prestigiosa profesora de Administración de Empresas también han pasado, por ejemplo, Pau Gasol y la actriz Katie Holmes.



El jugador tiene especial interés en la rama tecnológica y de startups, donde ya ha realizado diferentes inversiones. En esta vía digital, es conocida su relación con el fundador de Facebook Mark Zuckerberg, con el que se le ha visto compartir mesa cuando este ha visitado Barcelona. O su estrecha relación con Larry Ellison, fundador de Oracle con una fortuna superior a los 58.000 millones, según Forbes, al que fichó como inversor de la nueva Copa Davis.



Y por si fuera poco, además, dentro del grupo está Kosmos Studios, que se dedica a la producción de contenido audiovisual relacionado con el deporte. Desde entrevistas realizadas por el propio Piqué hasta el documental sobre la decisión del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann sobre si renovaba o no con el club madrileño.



“Ahora estamos realizando un nuevo proyecto que verá la luz antes de verano. Será una serie de ocho capítulos muy potente, pero no podemos dar detalles todavía…”, explica Alonso.



Con todo esto, y sin contar la fortuna acumulada por su pareja, Shakira, el patrimonio de esta familia es fantástico.



