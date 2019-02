Petro y otros políticos que han dado de qué hablar por su inglés

El pasado 18 de febrero, el senador Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter dos videos con los que, según dijo, pretendía explicar su posición progresista frente a la crisis de Venezuela. Petro describió lo que para él fueron los errores que el chavismo cometió y que son responsables hoy de la grave situación económica del país.

El video no solo llamó la atención porque Petro sentó una reclamada posición frente al vecino país, sino, entre otras cosas, porque el excandidato presidencial se rajó al pronunciar el nombre del programa de televisión The Walking Dead.



Petro dice que el comportamiento de los humanos con el medio ambiente da la sensación de entrar en los tiempos finales de la humanidad y agregó que eso se describe "muy bien en la serie televisiva 'The walkin dit'. En vez de caminantes muertos, el walkin dit real es el cambio climático".



El error del excandidato presidencial está en la pronunciación de la palabra dead, que traduce 'muertos'.

La crisis de Venezuela. Una posición progresista. parte I pic.twitter.com/KRWvSfaaed — Gustavo Petro (@petrogustavo) 18 de febrero de 2019

En eventos en el extranjero, Petro siempre ha hablado en español.

Otros políticos colombianos y extranjeros han llamado la atención en varias oportunidades por su forma de hablar en inglés. Sin duda, Nicolás Maduro es quien más críticas ha suscitado por su desconocimiento del idioma.

Hace solo un par de semanas, le envió un mensaje a Donald Trump. “Hands off Venezuela, de inmediati”, dijo Maduro, haciendo referencia a que el presidente de Estados Unidos debería sacar sus manos de los asuntos de Venezuela.



El error está en que la palabra 'inmediati’ no significa nada y la forma correcta es ‘immediately’ (de inmediato). Además, se refiere a Donald Trump como ‘Donald Trun’.

El inglés de Álvaro Uribe también ha sido objeto de comentarios desde que, en cabeza de la presidencia, participó de eventos en el extranjero en los que intervino siempre en inglés. En el caso del expresidente es su fuerte acento paisa lo que llama la atención en su forma de hablar en la lengua extranjera.

